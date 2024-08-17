Candidatos a vereador em Anápolis; veja os nomes de todos que estão disputando eleição
Câmara Municipal conta com 23 cadeiras, que serão preenchidas no dia 06 de outubro
Anápolis conta com 383 candidatos a vereador registrados para a disputa de cadeiras na Câmara Municipal, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse número é o menor registrado desde 2008, quando 304 pessoas concorreram ao cargo.
Dos 23 vereadores que compõem a atual legislatura, 20 buscarão a reeleição. Apenas Dra. Trícia (MDB), Leandro Ribeiro (MDB) e Lisieux (PSB) decidiram não disputar novamente.
O primeiro turno das eleições ocorrerá em 06 de outubro, quando os eleitores anapolinos escolherão seus representantes para vereador e prefeito. Existe a possibilidade de um segundo turno, marcado para 27 de outubro, mas apenas para a escolha do chefe do Executivo.
Cinco candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Anápolis: Antônio Gomide (PT), Eerizania Freitas (UB), José de Lima (PMB), Hélio da Apae (PSDB) e Márcio Corrêa (PL).
Veja, abaixo, o nome de todos os candidatos a vereador em Anápolis. A ordem em que os candidatos aparecem na lista é a mesma utilizada pelo TSE.
|NOME
|PARTIDO
|NÚMERO
|CARLOS ALCÂNTARA POTÓ
|MDB
|15000
|SELIANE DA SOS
|MDB
|15505
|ABNER GONÇALVES
|NOVO
|30117
|ADÃO MENDES
|PRTB
|28789
|ADEILSON ARAUJO
|NOVO
|30700
|ADEMIR DO TRENZINHO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13190
|ADONIAS JUNIOR
|PP
|11000
|AFONSO DO INDUSTRIAL
|AVANTE
|70200
|AGATA LIMA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50420
|AGUIAR NETO
|AGIR
|36222
|ALBENZIO VENTO
|UNIÃO
|44000
|ALCINEZIO DOAÇÕES
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18000
|ALEIDO AFIUNE
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50444
|ALESSANDRA MENDES
|PSD
|55300
|ALEX DE ARAÚJO MARTINS
|PP
|11456
|ALFREDO LANDIM
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13013
|ALICE ALMEIDA
|PRD
|25015
|ALINE
|AGIR
|36777
|ALINE LIMA
|NOVO
|30222
|ALTAIR MORENO
|PRD
|25933
|AMANDA STEPHANIE
|PSB
|40123
|AMÉRICO
|PSD
|55610
|ANA CAROL
|PP
|11789
|ANA PAULA RIBEIRO
|AGIR
|36022
|ANA PAULA SANTOS
|UNIÃO
|44500
|ANANIAS JUNIOR
|AGIR
|36100
|ANDRÉ COSTA
|AVANTE
|70500
|ANDREIA REZENDE
|AVANTE
|70900
|ANTÔNIO CARLOS
|NOVO
|30890
|AREDIA CECILIO
|PDT
|12013
|AROLDO FERREIRA
|AVANTE
|70700
|AURÉLIO VIEIRA
|PSD
|55125
|AVELINO
|MDB
|15015
|BALTAZAR GONÇALVES
|PSB
|40700
|BEBLL RIBEIRO
|PP
|11777
|BELINE PEREIRA
|PP
|11700
|BETO DO GÁS
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45044
|BETO TATU
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45444
|BILLY ROSA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45615
|BOMBRIL LAVA JATO
|AVANTE
|70007
|CABO FRED CAIXETA
|PRTB
|28190
|CABO JAMES
|MDB
|15151
|CAIO DESPACHANTE
|REPUBLICANOS
|10000
|CAPITÃ ELIZETE
|PRD
|25190
|CARLÃO
|PODE
|20068
|CARLIM DA FEIRA
|PSD
|55800
|CARLIN LARANJEIRA
|REPUBLICANOS
|10500
|CARLITO PEREIRA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45321
|CARLOS AVELINO
|PRTB
|28333
|CARLOS AVENTURA
|PRD
|25365
|CARLOS BRANQUINHO
|REPUBLICANOS
|10133
|CAROL HOMSI
|PRTB
|28311
|CIDA MORAIS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13234
|CILENE MENDES
|PL
|22045
|CLAUDINEY MENDONÇA
|MDB
|15333
|CLAUDIO ROMERO
|PRTB
|28321
|CLEIDE HILARIO
|REPUBLICANOS
|10123
|CLÓRIS LÔBO
|NOVO
|30234
|CORONEL SILOTO
|NOVO
|30123
|CRIS DA CASA CRIS
|PRD
|25777
|CRISTIANO NERES
|PRD
|25150
|DALTINHO
|AGIR
|36000
|DANIEL IRMÃOS INVISÍVEIS
|MDB
|15100
|DANIELLE NAVA
|PDT
|12100
|DANILO VIDAL
|PODE
|20123
|DEJANIR PEREIRA DA SILVA
|PP
|11300
|DELCIMAR FORTUNATO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45700
|DELEGADO FEDERAL HUMBERTO
|PL
|22600
|DEUSMAR JAPÃO DO MUNICIPAL
|REPUBLICANOS
|10888
|DIÁCONO MAX LANIO
|PRD
|25700
|DILAMAR
|PDT
|12568
|DIVANY BATISTA
|UNIÃO
|44540
|DIVINO ANTONIO SANTA CRUZ
|PSD
|55200
|DJ DALTON
|PODE
|20870
|DJ MARCELO TALLES
|PDT
|12200
|DOMINGUINHOS DO CEDRO
|PDT
|12051
|DORCÍLIA MARIANO
|PL
|22300
|DORIS
|PSD
|55321
|DOUGLAS DIB
|UNIÃO
|44011
|DR GILBERTO CAMPOS CAMPINHO
|PDT
|12122
|DR LEOPOLDO GARCIA
|PRD
|25555
|DR LUIZ DA SAÚDE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13000
|DR MARCOS SAMUEL
|PRD
|25100
|DR. JOSÉ FERNANDES
|MDB
|15888
|DR. ROGÉRIO CARVALHO
|PP
|11100
|DRA MARCELA PIMENTA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23000
|DRA MARISTELA RODRIGUES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45121
|DRA VANESSA ROSA
|NOVO
|30192
|EDILON DO PARAISO
|AGIR
|36500
|EDIRLEY SILVA
|AVANTE
|70577
|EDIVALDO
|AGIR
|36555
|EDMILSON MERCADO SERVE BEM
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43222
|EDNALDO BENEDITO
|PDT
|12022
|EDSON BARRETÃO
|AVANTE
|70123
|EDUARDO HENRIQUES
|PODE
|20120
|EDWARD JUNIOR
|PSB
|40777
|ELCIMAR CONEXÃO
|PRTB
|28200
|ELI ROSA
|REPUBLICANOS
|10456
|ELIANE CASTILHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45100
|ELIAS DO NANA
|PSD
|55222
|ELIONE HULK
|AVANTE
|70190
|ELIZEUMA MESSIAS
|UNIÃO
|44222
|ELLYSAMA AIRES ATIVISTA
|PRTB
|28123
|EMANUEL MARATONISTA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45042
|EMILIA DIAS
|PSB
|40400
|ENFERMEIRA REGINA RIBEIRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13111
|ENFERMEIRO JEAN PIERRE
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45192
|ENUVIA
|REPUBLICANOS
|10044
|ERNANDES DA ENGECOM
|PODE
|20100
|EVELYN QUEIROZ
|PDT
|12012
|EVERALDO DA FEIRA
|PRD
|25678
|FABIANO AZEVEDO
|UNIÃO
|44144
|FABIO PINTOR
|AGIR
|36121
|FABRÍCIO LOPES DA LUZ
|UNIÃO
|44444
|FATINHA DO POVO
|PL
|22111
|FAUSTO MATOS
|PP
|11811
|FERNANDA IVANA
|PODE
|20789
|FERNANDINHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45440
|FERNANDO COBRADOR
|REPUBLICANOS
|10100
|FERNANDO DUTRA
|PL
|22123
|FERNANDO NUNES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13100
|FERNANDO PAIVA
|PDT
|12111
|FERNANDO SOUSA
|PP
|11222
|FERNANDO VIEIRA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18888
|FILIPE RABELO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45789
|FLAVIA XAVIER
|REPUBLICANOS
|10010
|FRANCY
|UNIÃO
|44024
|FRANK DA HABITAÇÃO
|PP
|11333
|FREDERICO GODOY
|AGIR
|36123
|FREI VALDAIR DE JESUS
|NOVO
|30230
|GARY CUNHA
|AGIR
|36900
|GEDEON
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13830
|GEILSON ALMEIDA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13222
|GELEIA CABELEIREIRO
|PSD
|55025
|GERALDO COWBOY
|AGIR
|36888
|GERONIMO GEGÊ
|PSB
|40800
|GÉRSON FALLACCI
|NOVO
|30789
|GIELSON BARBOZA
|PP
|11500
|GIL BEZERRA
|PDT
|12180
|GILBERTO HIPPER PIZZA
|NOVO
|30033
|GILSON DO MERCADO
|PODE
|20122
|GISLEIDE RIBEIRO
|PL
|22221
|GLEIMO MARTINS
|UNIÃO
|44777
|GLEISON RODRIGUES
|REPUBLICANOS
|10001
|GRAÇA ARRUDA
|PSD
|55100
|GRATTONY GRATAO
|PSB
|40127
|GREYCE FRANCIELLE
|MDB
|15777
|GUSTAVO LIMA
|PODE
|20456
|HEBERT CARDOSO
|PRTB
|28108
|HELI MENDES DO CEASA
|PRD
|25025
|HÉLIO ARAÚJO
|PL
|22222
|HELIO BERNARDES
|AVANTE
|70030
|HERBERT LOPES
|PL
|22422
|IARA VAZ
|AGIR
|36150
|IDAN PEREIRA
|PSB
|40012
|ISAC BATISTA
|PSD
|55190
|ISAIAS CARVALHO
|PL
|22645
|ISRAEL GONÇALVES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45234
|ISRAEL NETO
|PL
|22567
|IVAIR ALVES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43234
|IVAN SPINDOLA
|AVANTE
|70100
|IVANI SALES
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18321
|IVONE CARNEIRO
|UNIÃO
|44567
|IVONE DO CEO
|PODE
|20010
|JAKSON CHARLES
|PSB
|40100
|JAMIL MOTOS
|PRD
|25000
|JANETE DO ESPORTE
|PSD
|55789
|JEAN CARLOS
|PL
|22100
|JERRY CABELEIREIRO
|PRD
|25124
|JOÃO DA LUZ
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23100
|JOÃO FEITOSA
|PP
|11690
|JOELITON FORTALEZA
|REPUBLICANOS
|10048
|JONAS NETO
|PODE
|20321
|JOSMAR MOURA (GAS)
|PODE
|20022
|JULIANA DA CASA JOANA
|AGIR
|36333
|JULIANA GUERRA
|AVANTE
|70111
|JÚLIO CENTRAL CARNES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45678
|JULLYANA BONIFÁCIO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45555
|JUNIN
|PRTB
|28022
|JÚNIOR ROUTE
|PRD
|25414
|JUSCELIANE
|PP
|11444
|JUSSARA DA SAÚDE
|AVANTE
|70300
|KATHLEN MOURA – COM OS PÉS
|AGIR
|36800
|KATIA DA CEL ABERTO
|REPUBLICANOS
|10106
|KATIA MIRANDA
|PODE
|20020
|KELLY FERA
|PDT
|12456
|KEYLA ANJOS
|AGIR
|36789
|LARISSA DOS DIABETICOS
|AGIR
|36456
|LARISSA MAYARA
|AGIR
|36321
|LAURA SISTERS
|PSD
|55600
|LEANDRA
|PSB
|40567
|LEITÃO DO SINDICATO
|AVANTE
|70170
|LÉLIO ALVARENGA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45123
|LENI MAIA
|PDT
|12123
|LENIR LUPERCINO
|AVANTE
|70130
|LÉO CURADO
|PP
|11011
|LEO DE ANÁPOLIS
|NOVO
|30626
|LEO GABIATTI
|AGIR
|36999
|LINDOMAR CAMINHONEIRO
|REPUBLICANOS
|10111
|LINDOMAR MUNIZ
|PRTB
|28153
|LUCAS RODRIGUES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13999
|LUCAS VIEIRA
|PODE
|20024
|LUCIA CECILIA DA COSTA
|PSB
|40555
|LUCIANA MAGALHÃES
|NOVO
|30369
|LUDMILA BISPO
|PDT
|12640
|LUDMILLA BRAGA
|PL
|22001
|LUH
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45277
|LUIS PINHEIRAO
|PSD
|55055
|LUIZ FERNANDO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23123
|LUIZ GARCIA
|PRTB
|28100
|LUIZ LACERDA
|PODE
|20300
|LUZIA DINAMAR
|REPUBLICANOS
|10970
|LUZIMAR SILVA
|PP
|11111
|MANIM
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13131
|MANOEL DO FORRÓ
|PSB
|40000
|MARCÃO DO RECANTO
|PDT
|12212
|MARCELINHA DO CHICÃO
|PRTB
|28987
|MARCELINHO AJUDA EU
|PRTB
|28640
|MARCELO DO LAVAJATO
|UNIÃO
|44246
|MARCELO SANTOS
|PSB
|40500
|MARCELO SILVA
|AGIR
|36036
|MARCILENE ROSA
|PODE
|20000
|MARCINHA DO CEASA
|PRTB
|28777
|MARCK PEREIRA
|AVANTE
|70070
|MARCONI COURA
|PDT
|12677
|MARCOS DE CARVALHO
|PSB
|40430
|MARIA DA PENHA
|NOVO
|30180
|MARIA DO CARMO
|PP
|11404
|MARIA LUCIA
|PRTB
|28222
|MARIA SONIA
|NOVO
|30555
|MARIANE STIVAL
|PDT
|12000
|MARÍLIA RITA
|PP
|11888
|MARINA MONTEIRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43123
|MARQUIM DA BORRACHARIA
|NOVO
|30004
|MARTINHA
|PRD
|25500
|MATHEUS ANGELIM
|NOVO
|30300
|MAURIÇÃO
|PSD
|55678
|MAURICIO DO PROGRESSO
|PODE
|20555
|MEIRE DA DUCAL
|PRTB
|28028
|MICHAEL RODRIGUES
|AVANTE
|70000
|MICHELE PAIZANO
|PRD
|25123
|MILSON SUCATÃO INDUSTRIAL
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13666
|MILTON RODRIGUES
|AVANTE
|70234
|MIRIANI LETÍCIA
|AVANTE
|70321
|MIRO DAS FLORES
|AGIR
|36400
|MISSIONÁRIO JOÃO COSTA
|PDT
|12777
|MOZÃO DO INDUSTRIAL
|PDT
|12500
|NABEN
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13150
|NASSIN FARAH
|PSD
|55111
|NÉIA ASSIS
|PL
|22333
|NEY DO BAR
|AVANTE
|70033
|NILSON SOUSA
|PSD
|55123
|NUBIA MOTA
|REPUBLICANOS
|10321
|OSMAR BORGES DO TRIO ELETRICO
|PDT
|12222
|PANTERA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45111
|PASTOR ADAIR RIBEIRO
|PSD
|55444
|PASTOR ANILTON BISPO
|PDT
|12121
|PASTOR JOSÉ MARQUES
|AVANTE
|70077
|PASTOR JOSEMAR
|MDB
|15456
|PASTOR LEANDRO NERES
|UNIÃO
|44100
|PASTORA ELIANE MODESTO
|MDB
|15115
|PASTORA SIRLEY DE OLIVEIRA
|PDT
|12999
|PAULÃO CIVIL
|PRD
|25900
|PAULO ABRANTES
|MDB
|15023
|PAULO DE LIMA
|NOVO
|30640
|PEDRO BRUNO
|PRTB
|28369
|PEDRO MARIANO
|PDT
|12112
|PEDRO PONCIO
|PL
|22022
|PEXIM
|AVANTE
|70222
|PLÍNIO CAIXETA
|MDB
|15111
|POLICIAL CIVIL MARCELLO
|UNIÃO
|44044
|POLICIAL FEDERAL SUENDER
|PL
|22000
|PR CARLOS ALBERTO
|PL
|22003
|PROF EDER BENTO
|NOVO
|30777
|PROF MARCOS DELSON
|REPUBLICANOS
|10101
|PROF WENDEL
|PSD
|55250
|PROF. CHIRLAM JR
|PRD
|25222
|PROFESSOR ANTONIO CARVALHO
|PSB
|40999
|PROFESSOR FERNANDO
|NOVO
|30000
|PROFESSOR MARCOS CARVALHO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13500
|PROFESSOR OTAMIRO BESSA
|REPUBLICANOS
|10153
|PROFESSOR SERGINHO DOS ESPORTE
|AGIR
|36111
|PROFESSORA ANITA VIANA
|PODE
|20216
|PROFESSORA GELI
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13456
|PROFESSORA JOCILENE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13777
|PROFESSORA JOSIENE
|AGIR
|36444
|PROFESSORA LUCIVANIA
|PRD
|25200
|PROFESSORA MAYANA SARAIVA
|PP
|11123
|PROFESSORA NIRVANA
|MDB
|15555
|PROFESSORA SIMONE SCALA
|MDB
|15222
|PROFESSORA VÂNIA SOARES
|AVANTE
|70777
|PROFESSORA WALQUIRIA PINHEIRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13333
|RADIALISTA CARLOS ANTONIO
|PODE
|20500
|RAQUEL ANTONELLI
|PODE
|20111
|RAYANNE LOPES
|PRD
|25005
|RAYLAN
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50211
|REAMILTON DO AUTISMO
|PODE
|20777
|REBECA ROMERO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45000
|REGINA SANTOS
|AVANTE
|70003
|REGINALDO COUTINHO
|UNIÃO
|44552
|RICARDO BELCHIOR
|PODE
|20220
|RICARDO BONFIM
|PSB
|40617
|RICARDO BORGES
|PP
|11200
|RICHELSON XAVIER
|PL
|22200
|RIMET JULES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13123
|ROBERTINHO DA FARMÁCIA
|REPUBLICANOS
|10333
|ROBSON GUIMARÃES
|NOVO
|30200
|ROBYN DA ENFERMAGEM
|PRD
|25321
|RODOLFO VALENTINI
|PSB
|40333
|ROGERIM DA KOMBI
|PRD
|25520
|ROGERIO OLIVEIRA
|PP
|11400
|ROGERIO SEABRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13433
|ROSE LOPES
|PSD
|55456
|ROSEANE AGOSTINHO
|PRTB
|28414
|ROSELY MERCADO SERVE BEM
|PSD
|55180
|ROSI DA SAÚDE
|PRD
|25300
|ROSILENE RODRIGUES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45777
|ROSINHA
|REPUBLICANOS
|10110
|ROZELIA LOPES
|NOVO
|30238
|RUBENS DAS MAQUININHAS
|PL
|22044
|S SANTOS
|PODE
|20200
|SABARÁ
|PSB
|40622
|SALOMAO MIGUEL
|PSB
|40343
|SAMELA MENDES
|PSB
|40144
|SAMUEL DA RAÇÃO
|REPUBLICANOS
|10200
|SAMUEL GOMES
|PSD
|55500
|SAMUEL MENDES
|PSD
|55700
|SAMUEL VIEIRA
|UNIÃO
|44123
|SANDRA SILVA SKYFIT ACADEMIA
|PL
|22217
|SANDRIM TOXICOLÓGICO
|UNIÃO
|44159
|SANTANA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18123
|SARGENTO JAYRO COSTA
|PL
|22190
|SARGENTO LOBO
|PL
|22122
|SARGENTO OLIVEIRA
|PRTB
|28888
|SEBASTIAO GOMES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13200
|SHEILA SHEILÃO
|UNIÃO
|44153
|SILVANA CAMARGOS
|MDB
|15800
|SILVIA BOMBEIRA
|MDB
|15193
|SILVIA REGINA DA SAÚDE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13789
|SIMÃO PEDRO
|PRTB
|28700
|SOL RODRIGUES
|PSB
|40240
|SÔNIA BARRETO
|UNIÃO
|44888
|SORAYA MAFRA
|PODE
|20444
|SUBOFICIAL URLENE
|NOVO
|30303
|SUBTENENTE DALMA
|PRTB
|28000
|SUELY FARIA
|PSD
|55555
|SUMAYA MIGUEL
|UNIÃO
|44292
|SUNELIO FERREIRA
|AGIR
|36600
|SUSAN KELLY
|PSB
|40444
|SUZANA CARVALHO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13444
|TADEU
|PRTB
|28280
|TATIANA CURADO
|PRD
|25101
|TATIANA PEREIRA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18196
|TATIANE BELTRÃO
|MDB
|15150
|TELES JÚNIOR
|PDT
|12345
|TENENTE THIAGO REIS
|PRTB
|28357
|TEODORA GONÇALVES
|UNIÃO
|44333
|TEONES QUINTINO AMIGO DA SAÚDE
|AGIR
|36200
|TERRINHA
|REPUBLICANOS
|10150
|THAIS DA ASPAAN
|REPUBLICANOS
|10234
|THIERRY
|UNIÃO
|44566
|TIA MIRIAM
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45193
|TIAGO PRANCHINHA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45045
|TIÃO CONDUTOR DE PACIENTES
|MDB
|15110
|TIO NILSIN DO CHOCOLATE
|PL
|22321
|TIQUI BARRIL 28
|PL
|22028
|UESNEI DA RECICLAGEM
|PP
|11999
|VADICO COSTA
|PRTB
|28350
|VALDIRENY VITORIA
|PODE
|20333
|VALDIVINO DE OLIVEIRA
|NOVO
|30324
|VANESSA ALVES
|PL
|22777
|VANESSA MOREIRA
|AVANTE
|70150
|VILMA CALIMERIO DE BASTOS
|PP
|11555
|WEDERSON LOPES
|UNIÃO
|44234
|WELLINGTON MENDES
|PP
|11144
|WESLEY FISIOTERAPEUTA
|PSD
|55007
|WILKER LEONEL
|NOVO
|30321
|WILSON MOCOCA
|PDT
|12054
|XEANNIE RAIDEM
|PSB
|40321
|ZÉ CHAVEIRO
|PSB
|40200
|ZÉ COCÁ
|PSB
|40122
|ZÉ LEREIA
|MDB
|15123
|ZEZIN DO DISK
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18942