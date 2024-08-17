Candidatos a vereador em Anápolis; veja os nomes de todos que estão disputando eleição

Câmara Municipal conta com 23 cadeiras, que serão preenchidas no dia 06 de outubro

Denilson Boaventura Denilson Boaventura -

Anápolis conta com 383 candidatos a vereador registrados para a disputa de cadeiras na Câmara Municipal, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse número é o menor registrado desde 2008, quando 304 pessoas concorreram ao cargo.

Dos 23 vereadores que compõem a atual legislatura, 20 buscarão a reeleição. Apenas Dra. Trícia (MDB), Leandro Ribeiro (MDB) e Lisieux (PSB) decidiram não disputar novamente.

O primeiro turno das eleições ocorrerá em 06 de outubro, quando os eleitores anapolinos escolherão seus representantes para vereador e prefeito. Existe a possibilidade de um segundo turno, marcado para 27 de outubro, mas apenas para a escolha do chefe do Executivo.

Cinco candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Anápolis: Antônio Gomide (PT), Eerizania Freitas (UB), José de Lima (PMB), Hélio da Apae (PSDB) e Márcio Corrêa (PL).

Veja, abaixo, o nome de todos os candidatos a vereador em Anápolis. A ordem em que os candidatos aparecem na lista é a mesma utilizada pelo TSE.

NOME PARTIDO NÚMERO
CARLOS ALCÂNTARA POTÓ MDB 15000
SELIANE DA SOS MDB 15505
ABNER GONÇALVES NOVO 30117
ADÃO MENDES PRTB 28789
ADEILSON ARAUJO NOVO 30700
ADEMIR DO TRENZINHO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13190
ADONIAS JUNIOR PP 11000
AFONSO DO INDUSTRIAL AVANTE 70200
AGATA LIMA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50420
AGUIAR NETO AGIR 36222
ALBENZIO VENTO UNIÃO 44000
ALCINEZIO DOAÇÕES Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18000
ALEIDO AFIUNE Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50444
ALESSANDRA MENDES PSD 55300
ALEX DE ARAÚJO MARTINS PP 11456
ALFREDO LANDIM Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13013
ALICE ALMEIDA PRD 25015
ALINE AGIR 36777
ALINE LIMA NOVO 30222
ALTAIR MORENO PRD 25933
AMANDA STEPHANIE PSB 40123
AMÉRICO PSD 55610
ANA CAROL PP 11789
ANA PAULA RIBEIRO AGIR 36022
ANA PAULA SANTOS UNIÃO 44500
ANANIAS JUNIOR AGIR 36100
ANDRÉ COSTA AVANTE 70500
ANDREIA REZENDE AVANTE 70900
ANTÔNIO CARLOS NOVO 30890
AREDIA CECILIO PDT 12013
AROLDO FERREIRA AVANTE 70700
AURÉLIO VIEIRA PSD 55125
AVELINO MDB 15015
BALTAZAR GONÇALVES PSB 40700
BEBLL RIBEIRO PP 11777
BELINE PEREIRA PP 11700
BETO DO GÁS Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45044
BETO TATU Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45444
BILLY ROSA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45615
BOMBRIL LAVA JATO AVANTE 70007
CABO FRED CAIXETA PRTB 28190
CABO JAMES MDB 15151
CAIO DESPACHANTE REPUBLICANOS 10000
CAPITÃ ELIZETE PRD 25190
CARLÃO PODE 20068
CARLIM DA FEIRA PSD 55800
CARLIN LARANJEIRA REPUBLICANOS 10500
CARLITO PEREIRA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45321
CARLOS AVELINO PRTB 28333
CARLOS AVENTURA PRD 25365
CARLOS BRANQUINHO REPUBLICANOS 10133
CAROL HOMSI PRTB 28311
CIDA MORAIS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13234
CILENE MENDES PL 22045
CLAUDINEY MENDONÇA MDB 15333
CLAUDIO ROMERO PRTB 28321
CLEIDE HILARIO REPUBLICANOS 10123
CLÓRIS LÔBO NOVO 30234
CORONEL SILOTO NOVO 30123
CRIS DA CASA CRIS PRD 25777
CRISTIANO NERES PRD 25150
DALTINHO AGIR 36000
DANIEL IRMÃOS INVISÍVEIS MDB 15100
DANIELLE NAVA PDT 12100
DANILO VIDAL PODE 20123
DEJANIR PEREIRA DA SILVA PP 11300
DELCIMAR FORTUNATO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45700
DELEGADO FEDERAL HUMBERTO PL 22600
DEUSMAR JAPÃO DO MUNICIPAL REPUBLICANOS 10888
DIÁCONO MAX LANIO PRD 25700
DILAMAR PDT 12568
DIVANY BATISTA UNIÃO 44540
DIVINO ANTONIO SANTA CRUZ PSD 55200
DJ DALTON PODE 20870
DJ MARCELO TALLES PDT 12200
DOMINGUINHOS DO CEDRO PDT 12051
DORCÍLIA MARIANO PL 22300
DORIS PSD 55321
DOUGLAS DIB UNIÃO 44011
DR GILBERTO CAMPOS CAMPINHO PDT 12122
DR LEOPOLDO GARCIA PRD 25555
DR LUIZ DA SAÚDE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13000
DR MARCOS SAMUEL PRD 25100
DR. JOSÉ FERNANDES MDB 15888
DR. ROGÉRIO CARVALHO PP 11100
DRA MARCELA PIMENTA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23000
DRA MARISTELA RODRIGUES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45121
DRA VANESSA ROSA NOVO 30192
EDILON DO PARAISO AGIR 36500
EDIRLEY SILVA AVANTE 70577
EDIVALDO AGIR 36555
EDMILSON MERCADO SERVE BEM Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43222
EDNALDO BENEDITO PDT 12022
EDSON BARRETÃO AVANTE 70123
EDUARDO HENRIQUES PODE 20120
EDWARD JUNIOR PSB 40777
ELCIMAR CONEXÃO PRTB 28200
ELI ROSA REPUBLICANOS 10456
ELIANE CASTILHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45100
ELIAS DO NANA PSD 55222
ELIONE HULK AVANTE 70190
ELIZEUMA MESSIAS UNIÃO 44222
ELLYSAMA AIRES ATIVISTA PRTB 28123
EMANUEL MARATONISTA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45042
EMILIA DIAS PSB 40400
ENFERMEIRA REGINA RIBEIRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13111
ENFERMEIRO JEAN PIERRE Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45192
ENUVIA REPUBLICANOS 10044
ERNANDES DA ENGECOM PODE 20100
EVELYN QUEIROZ PDT 12012
EVERALDO DA FEIRA PRD 25678
FABIANO AZEVEDO UNIÃO 44144
FABIO PINTOR AGIR 36121
FABRÍCIO LOPES DA LUZ UNIÃO 44444
FATINHA DO POVO PL 22111
FAUSTO MATOS PP 11811
FERNANDA IVANA PODE 20789
FERNANDINHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45440
FERNANDO COBRADOR REPUBLICANOS 10100
FERNANDO DUTRA PL 22123
FERNANDO NUNES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13100
FERNANDO PAIVA PDT 12111
FERNANDO SOUSA PP 11222
FERNANDO VIEIRA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18888
FILIPE RABELO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45789
FLAVIA XAVIER REPUBLICANOS 10010
FRANCY UNIÃO 44024
FRANK DA HABITAÇÃO PP 11333
FREDERICO GODOY AGIR 36123
FREI VALDAIR DE JESUS NOVO 30230
GARY CUNHA AGIR 36900
GEDEON Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13830
GEILSON ALMEIDA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13222
GELEIA CABELEIREIRO PSD 55025
GERALDO COWBOY AGIR 36888
GERONIMO GEGÊ PSB 40800
GÉRSON FALLACCI NOVO 30789
GIELSON BARBOZA PP 11500
GIL BEZERRA PDT 12180
GILBERTO HIPPER PIZZA NOVO 30033
GILSON DO MERCADO PODE 20122
GISLEIDE RIBEIRO PL 22221
GLEIMO MARTINS UNIÃO 44777
GLEISON RODRIGUES REPUBLICANOS 10001
GRAÇA ARRUDA PSD 55100
GRATTONY GRATAO PSB 40127
GREYCE FRANCIELLE MDB 15777
GUSTAVO LIMA PODE 20456
HEBERT CARDOSO PRTB 28108
HELI MENDES DO CEASA PRD 25025
HÉLIO ARAÚJO PL 22222
HELIO BERNARDES AVANTE 70030
HERBERT LOPES PL 22422
IARA VAZ AGIR 36150
IDAN PEREIRA PSB 40012
ISAC BATISTA PSD 55190
ISAIAS CARVALHO PL 22645
ISRAEL GONÇALVES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45234
ISRAEL NETO PL 22567
IVAIR ALVES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43234
IVAN SPINDOLA AVANTE 70100
IVANI SALES Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18321
IVONE CARNEIRO UNIÃO 44567
IVONE DO CEO PODE 20010
JAKSON CHARLES PSB 40100
JAMIL MOTOS PRD 25000
JANETE DO ESPORTE PSD 55789
JEAN CARLOS PL 22100
JERRY CABELEIREIRO PRD 25124
JOÃO DA LUZ Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23100
JOÃO FEITOSA PP 11690
JOELITON FORTALEZA REPUBLICANOS 10048
JONAS NETO PODE 20321
JOSMAR MOURA (GAS) PODE 20022
JULIANA DA CASA JOANA AGIR 36333
JULIANA GUERRA AVANTE 70111
JÚLIO CENTRAL CARNES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45678
JULLYANA BONIFÁCIO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45555
JUNIN PRTB 28022
JÚNIOR ROUTE PRD 25414
JUSCELIANE PP 11444
JUSSARA DA SAÚDE AVANTE 70300
KATHLEN MOURA – COM OS PÉS AGIR 36800
KATIA DA CEL ABERTO REPUBLICANOS 10106
KATIA MIRANDA PODE 20020
KELLY FERA PDT 12456
KEYLA ANJOS AGIR 36789
LARISSA DOS DIABETICOS AGIR 36456
LARISSA MAYARA AGIR 36321
LAURA SISTERS PSD 55600
LEANDRA PSB 40567
LEITÃO DO SINDICATO AVANTE 70170
LÉLIO ALVARENGA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45123
LENI MAIA PDT 12123
LENIR LUPERCINO AVANTE 70130
LÉO CURADO PP 11011
LEO DE ANÁPOLIS NOVO 30626
LEO GABIATTI AGIR 36999
LINDOMAR CAMINHONEIRO REPUBLICANOS 10111
LINDOMAR MUNIZ PRTB 28153
LUCAS RODRIGUES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13999
LUCAS VIEIRA PODE 20024
LUCIA CECILIA DA COSTA PSB 40555
LUCIANA MAGALHÃES NOVO 30369
LUDMILA BISPO PDT 12640
LUDMILLA BRAGA PL 22001
LUH Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45277
LUIS PINHEIRAO PSD 55055
LUIZ FERNANDO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23123
LUIZ GARCIA PRTB 28100
LUIZ LACERDA PODE 20300
LUZIA DINAMAR REPUBLICANOS 10970
LUZIMAR SILVA PP 11111
MANIM Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13131
MANOEL DO FORRÓ PSB 40000
MARCÃO DO RECANTO PDT 12212
MARCELINHA DO CHICÃO PRTB 28987
MARCELINHO AJUDA EU PRTB 28640
MARCELO DO LAVAJATO UNIÃO 44246
MARCELO SANTOS PSB 40500
MARCELO SILVA AGIR 36036
MARCILENE ROSA PODE 20000
MARCINHA DO CEASA PRTB 28777
MARCK PEREIRA AVANTE 70070
MARCONI COURA PDT 12677
MARCOS DE CARVALHO PSB 40430
MARIA DA PENHA NOVO 30180
MARIA DO CARMO PP 11404
MARIA LUCIA PRTB 28222
MARIA SONIA NOVO 30555
MARIANE STIVAL PDT 12000
MARÍLIA RITA PP 11888
MARINA MONTEIRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43123
MARQUIM DA BORRACHARIA NOVO 30004
MARTINHA PRD 25500
MATHEUS ANGELIM NOVO 30300
MAURIÇÃO PSD 55678
MAURICIO DO PROGRESSO PODE 20555
MEIRE DA DUCAL PRTB 28028
MICHAEL RODRIGUES AVANTE 70000
MICHELE PAIZANO PRD 25123
MILSON SUCATÃO INDUSTRIAL Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13666
MILTON RODRIGUES AVANTE 70234
MIRIANI LETÍCIA AVANTE 70321
MIRO DAS FLORES AGIR 36400
MISSIONÁRIO JOÃO COSTA PDT 12777
MOZÃO DO INDUSTRIAL PDT 12500
NABEN Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13150
NASSIN FARAH PSD 55111
NÉIA ASSIS PL 22333
NEY DO BAR AVANTE 70033
NILSON SOUSA PSD 55123
NUBIA MOTA REPUBLICANOS 10321
OSMAR BORGES DO TRIO ELETRICO PDT 12222
PANTERA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45111
PASTOR ADAIR RIBEIRO PSD 55444
PASTOR ANILTON BISPO PDT 12121
PASTOR JOSÉ MARQUES AVANTE 70077
PASTOR JOSEMAR MDB 15456
PASTOR LEANDRO NERES UNIÃO 44100
PASTORA ELIANE MODESTO MDB 15115
PASTORA SIRLEY DE OLIVEIRA PDT 12999
PAULÃO CIVIL PRD 25900
PAULO ABRANTES MDB 15023
PAULO DE LIMA NOVO 30640
PEDRO BRUNO PRTB 28369
PEDRO MARIANO PDT 12112
PEDRO PONCIO PL 22022
PEXIM AVANTE 70222
PLÍNIO CAIXETA MDB 15111
POLICIAL CIVIL MARCELLO UNIÃO 44044
POLICIAL FEDERAL SUENDER PL 22000
PR CARLOS ALBERTO PL 22003
PROF EDER BENTO NOVO 30777
PROF MARCOS DELSON REPUBLICANOS 10101
PROF WENDEL PSD 55250
PROF. CHIRLAM JR PRD 25222
PROFESSOR ANTONIO CARVALHO PSB 40999
PROFESSOR FERNANDO NOVO 30000
PROFESSOR MARCOS CARVALHO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13500
PROFESSOR OTAMIRO BESSA REPUBLICANOS 10153
PROFESSOR SERGINHO DOS ESPORTE AGIR 36111
PROFESSORA ANITA VIANA PODE 20216
PROFESSORA GELI Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13456
PROFESSORA JOCILENE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13777
PROFESSORA JOSIENE AGIR 36444
PROFESSORA LUCIVANIA PRD 25200
PROFESSORA MAYANA SARAIVA PP 11123
PROFESSORA NIRVANA MDB 15555
PROFESSORA SIMONE SCALA MDB 15222
PROFESSORA VÂNIA SOARES AVANTE 70777
PROFESSORA WALQUIRIA PINHEIRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13333
RADIALISTA CARLOS ANTONIO PODE 20500
RAQUEL ANTONELLI PODE 20111
RAYANNE LOPES PRD 25005
RAYLAN Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50211
REAMILTON DO AUTISMO PODE 20777
REBECA ROMERO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45000
REGINA SANTOS AVANTE 70003
REGINALDO COUTINHO UNIÃO 44552
RICARDO BELCHIOR PODE 20220
RICARDO BONFIM PSB 40617
RICARDO BORGES PP 11200
RICHELSON XAVIER PL 22200
RIMET JULES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13123
ROBERTINHO DA FARMÁCIA REPUBLICANOS 10333
ROBSON GUIMARÃES NOVO 30200
ROBYN DA ENFERMAGEM PRD 25321
RODOLFO VALENTINI PSB 40333
ROGERIM DA KOMBI PRD 25520
ROGERIO OLIVEIRA PP 11400
ROGERIO SEABRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13433
ROSE LOPES PSD 55456
ROSEANE AGOSTINHO PRTB 28414
ROSELY MERCADO SERVE BEM PSD 55180
ROSI DA SAÚDE PRD 25300
ROSILENE RODRIGUES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45777
ROSINHA REPUBLICANOS 10110
ROZELIA LOPES NOVO 30238
RUBENS DAS MAQUININHAS PL 22044
S SANTOS PODE 20200
SABARÁ PSB 40622
SALOMAO MIGUEL PSB 40343
SAMELA MENDES PSB 40144
SAMUEL DA RAÇÃO REPUBLICANOS 10200
SAMUEL GOMES PSD 55500
SAMUEL MENDES PSD 55700
SAMUEL VIEIRA UNIÃO 44123
SANDRA SILVA SKYFIT ACADEMIA PL 22217
SANDRIM TOXICOLÓGICO UNIÃO 44159
SANTANA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18123
SARGENTO JAYRO COSTA PL 22190
SARGENTO LOBO PL 22122
SARGENTO OLIVEIRA PRTB 28888
SEBASTIAO GOMES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13200
SHEILA SHEILÃO UNIÃO 44153
SILVANA CAMARGOS MDB 15800
SILVIA BOMBEIRA MDB 15193
SILVIA REGINA DA SAÚDE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13789
SIMÃO PEDRO PRTB 28700
SOL RODRIGUES PSB 40240
SÔNIA BARRETO UNIÃO 44888
SORAYA MAFRA PODE 20444
SUBOFICIAL URLENE NOVO 30303
SUBTENENTE DALMA PRTB 28000
SUELY FARIA PSD 55555
SUMAYA MIGUEL UNIÃO 44292
SUNELIO FERREIRA AGIR 36600
SUSAN KELLY PSB 40444
SUZANA CARVALHO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13444
TADEU PRTB 28280
TATIANA CURADO PRD 25101
TATIANA PEREIRA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18196
TATIANE BELTRÃO MDB 15150
TELES JÚNIOR PDT 12345
TENENTE THIAGO REIS PRTB 28357
TEODORA GONÇALVES UNIÃO 44333
TEONES QUINTINO AMIGO DA SAÚDE AGIR 36200
TERRINHA REPUBLICANOS 10150
THAIS DA ASPAAN REPUBLICANOS 10234
THIERRY UNIÃO 44566
TIA MIRIAM Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45193
TIAGO PRANCHINHA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45045
TIÃO CONDUTOR DE PACIENTES MDB 15110
TIO NILSIN DO CHOCOLATE PL 22321
TIQUI BARRIL 28 PL 22028
UESNEI DA RECICLAGEM PP 11999
VADICO COSTA PRTB 28350
VALDIRENY VITORIA PODE 20333
VALDIVINO DE OLIVEIRA NOVO 30324
VANESSA ALVES PL 22777
VANESSA MOREIRA AVANTE 70150
VILMA CALIMERIO DE BASTOS PP 11555
WEDERSON LOPES UNIÃO 44234
WELLINGTON MENDES PP 11144
WESLEY FISIOTERAPEUTA PSD 55007
WILKER LEONEL NOVO 30321
WILSON MOCOCA PDT 12054
XEANNIE RAIDEM PSB 40321
ZÉ CHAVEIRO PSB 40200
ZÉ COCÁ PSB 40122
ZÉ LEREIA MDB 15123
ZEZIN DO DISK Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18942

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