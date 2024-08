Rede de consórcio abre mais de 200 vagas para atuar no BRT Norte-Sul, em Goiânia

A atuação dos novos funcionários está prevista para começar na próxima semana, assim que todos estiverem preparados para oferecer suporte adequado aos passageiros. Vale destacar que as vagas são inclusivas, estando abertas também para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os postos de atendimento estarão distribuídos em locais estratégicos, como os terminais Veiga Jardim, Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque.

Além disso, as 31 estações do BRT Norte-Sul e as futuras linhas do sistema também contarão com o serviço de orientação, buscando garantir o atendimento em todas as áreas de atuação da linha.