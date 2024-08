Curso de especialização gratuito e a distância está recebendo inscrições

Interessados têm até às 16h do dia 30 de agosto acessar o site da instituição

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2024

Imagem ilustrativa de sala de aula. (Foto: Reprodução/Pexels)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o curso de especialização em Gestão Pública de Turismo e Desenvolvimento Regional, na modalidade a distância. Agora os interessados têm até às 16h do dia 30 de agosto para se inscreverem pelo site do Centro de Educação a Distância (Cead).

Segundo a instituição são 150 vagas gratuitas. As atividades do curso estão previstas de forma assíncrona e síncrona por videoconferência com uso de metodologias ativas para participação e engajamento dos alunos.

Podem se inscrever profissionais que lidam com o turismo na gestão pública e que sejam graduados em Turismo, Comunicação Social, Ciências Humanas, Administração, Economia, Estatística, Ciências Contábeis, História, Ciências Sociais, Geografia, Ciências Biológicas e Arquitetura.

O curso também é aberto para professores e para profissionais que atuam em museus e áreas verdes; na iniciativa privada do turismo e em consultorias, já que até 50% das vagas podem ser ocupadas por outros públicos.

Sobre o curso

A especialização dura 18 meses e é dividida em três etapas de seis meses. A primeira tem caráter introdutório. No segundo momento, o estudante vai ter contato com alguns fundamentos da educação a distância, mas sobretudo do campo do turismo.

Entender sistemicamente como esse campo é organizado, a importância da infraestrutura dos atrativos turísticos, e a diferença de recursos e produtos turísticos. Na sequência, dominando os fundamentos da área, o aluno terá acesso ao planejamento turístico e suas etapas, assim como à dinâmica histórica e organizacional das políticas públicas de turismo no país, sobretudo a partir de 2003.

Segundo o coordenador do curso, Edwaldo Sérgio dos Anjos Júnior, o principal ponto de atuação do profissional especializado em Gestão Pública de Turismo e Desenvolvimento Regional vai ser junto aos municípios, normalmente junto às pastas de Turismo ou Esporte e Lazer.

”O egresso dessa pós-graduação também pode atuar junto às instâncias de governança regional, as IGRs, e em entidades de interesse privado que têm papel importante, seja via empresas de consultoria às cidades, seja por organizações ligadas à prestação de serviços e à gestão em áreas protegidas, museus e outros espaços turísticos.”

A seleção dos candidatos é feita por uma banca composta por docentes indicados pela coordenação do curso. A divulgação do resultado parcial está prevista para 2 setembro após as 18h, no site do Cead/UFJF. O resultado dos recursos deve ser divulgado no dia 4 de setembro e o resultado final no dia 5, a partir das 18 horas, no site do Cead.