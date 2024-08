Moradores de Goiânia aguardam há quase 5 meses por troca de lâmpadas em vias públicas

Portal 6 verificou a dificuldade de acesso ao serviço e respostas desanimadoras do poder público

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Foto ilustrativa de rua no setor Leste Universitário, em Goiânia, com iluminação pública precária. (Foto: Augusto Araújo / Portal 6).

Problema recorrente há anos em Goiânia, a iluminação pública tem causado novas dores de cabeça para os moradores da capital. Isso porque habitantes de diferentes partes da cidade estão esperando por meses para que os pedidos de trocas de lâmpadas nos bairros sejam atendidos.

Ao Portal 6 dois denunciantes que revelaram aguardar mais de quatro meses para que as solicitações enviadas tenham alguma resposta.

Vitor Costa, jornalista de 27 anos, explicou que mora no Setor Cândida de Morais, região Noroeste de Goiânia. Desde o final de abril, o poste que ilumina a casa dele está apagando e acendendo durante a noite, gerando insegurança.

“Isso principalmente porque a via apresenta uma grande concentração de usuários de drogas, que costumam assaltar as pessoas para fazer pequenos furtos e comprar as drogas”, detalhou.

Assim, no dia 02 de maio ele protocolou uma solicitação no aplicativo Prefeitura 24 Horas, para fazer a substituição da lâmpada defeituosa.

No entanto, passaram-se quase quatro meses e o problema persiste. Vitor afirmou ter tentado contato com a ouvidoria do município, mas o portal estava fora do ar.

Assim, foi apenas em 19 de julho que ele conseguiu enviar o pedido. “Feita essa etapa, eles me disseram que iriam me dar uma resposta no prazo de 20 dias. A resposta, porém, chegou com quase um mês de atraso. Somente no último dia 12 de agosto”, complementou.

O retorno obtido, contudo, não foi nada animador para o jornalista. O documento afirmou que seria necessário esperar mais 60 dias. Isso, conforme Vitor, “porque a Prefeitura transferiu o serviço de troca da iluminação pública dos bairros da cidade para um consórcio privado, que ganhou a licitação para fazer a substituição das lâmpadas em toda a cidade”.

Avenidas no escuro

A reportagem também conversou com Heloísa Lima, de 46 anos, que vive no Jardim Atlântico, localizado no Sudoeste de Goiânia.

A moradora, que habita a região há nove anos, disse que os problemas com iluminação deficiente no bairro são crônicos. “Mas, claramente, a situação piorou muito nos últimos dois anos. Na minha quadra, no momento, há apenas dois postes que as lâmpadas funcionam. As demais estão queimadas”, complementou.

Assim, os próprios moradores tiveram de intervir e colocar iluminações nas entradas das residências, para não ficarem no escuro após o pôr-do-sol.

E isso não se restringe a ruas secundárias. Até mesmo na Avenida Guarapari – importante via que passa ao lado do Parque Cascavel – os postes estão queimados e os motoristas transitam pelas noites no breu.

“Perdi as contas de quantas vezes entrei em contato com a Seinfra. Pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, fiz vários pedidos de troca de lâmpadas informando os números dos postes. Em abril, entrei no site da Prefeitura e fui direcionada para um número de Whatsapp da Seinfra, que me passou número de protocolo e me informou que tomaria providências em breve. Até hoje, nada foi feito”, detalhou Heloísa.

Luz no fim do túnel?

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) que, em nota, afirmou que deu início ao serviço de trocas de lâmpadas de vapor de sódio (amarelas) pelas de LED no dia 12 de agosto, mediante o início do trabalho do Consórcio Ilumina Goiânia.

Além disso, apontou que as primeiras regiões que receberam as ações foram Campinas-Centro, Oeste, Sudoeste e Sul.

“A previsão é de que em até dois meses toda a demanda reprimida de troca de lâmpadas queimadas seja concluída e que até o final do ano seja realizada a troca de todo o parque luminotécnico da capital”, complementou a Seinfra.

Por fim, a nota destacou que a solicitação para a troca de lâmpadas pode ser feita por meio do aplicativo Prefeitura 24H ou pelo número 3524-8373.

Confira a resposta na íntegra:

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), mediante o início do trabalho do Consórcio Ilumina Goiânia na segunda-feira (12/8), iniciou o serviço das trocas de lâmpadas de vapor de sódio (amarelas) pelas de LED.

-As regiões iniciais para a troca das lâmpadas, inclusive das queimadas, começou nas regiões Campinas-Centro, Oeste, Sudoeste e Sul.

-O trabalho nas regiões Leste e Norte devem começar até o final do mês.

-A previsão é de que em até dois meses toda a demanda reprimida de troca de lâmpadas queimadas seja concluída e que até o final do ano seja realizada a troca de todo o parque luminotécnico da capital.

-Antes da contratação do consórcio, a própria Seinfra começou o trabalho de eficientização com a colocação de mais de 53 mil pontos luminosos da capital, com equipe e material próprios.

-Estão com todas as lâmpadas em LED os setores Jaó, Village Maringá, Chácaras Maringá, Parque Eldorado, Residencial Aquarius 1 e 2, Parque Eldorado Extensão, Irisville, Jardim Bom Jesus, além dos perímetros urbanos das rodovias BR-153, GO-020, GO-080 e GO-060. As principais avenidas da capital também estão contempladas com a nova iluminação.

-A solicitação para a troca de lâmpadas por de ser feito por meio do aplicativo Prefeitura 24H ou pelo número 3524-8373.

Vale destacar que, desde pelo menos 2022, a Prefeitura promove a implantação de iluminação LED em toda a cidade, trocando luminárias antigas pela nova tecnologia, que seria mais econômica e eficiente.