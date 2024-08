6 comportamentos que indicam que você pode ser uma pessoa falsa

Existem características que podem definir o seu caráter

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels)

A verdade às vezes pode ser dura de encarar, mas o seu comportamento pode realmente dizer se você é uma pessoa falsa ou não.

Algumas ações revelam bastante sobre o caráter de cada individuo, reconhecer os erros é o primeiro passo para uma mudança de atitude.

Levando isso em consideração, preparamos uma série de particularidades que podem indicar se você está sendo falso no seu dia a dia.

1. Desonestidade

Primeiramente, a tendência de mentir ou enganar é uma característica marcante em uma pessoa falsa. Essas ações desonestas indicam que não se pode confiar nelas.

E não se trata apenas de não ser sincero com outras pessoas, mas com você mesmo.

Vale ressaltar que a falsidade e a trapaça são atitudes que passam uma péssima impressão sobre o caráter de alguém.

2. Hipocrisia

Falando em desonestidade, uma pessoa hipócrita é aquela que critica os outros por comportamentos que ela mesma pratica.

Essa duplicidade de ações aponta diretamente para uma falha de caráter.

Ou seja, muitas vezes você consegue apontar os erros dos outros, mas nunca enxerga ou admite o seu próprio.

3. Falar mal dos outros

Quando a crítica e o julgamento começam a fazer parte do seu dia a dia, se torna uma manifestação clara da falsidade.

Aquilo que pode ser interpretado como uma “fofoca saudável”, é na verdade um hábito vicioso.

Ainda, se você fala mal dos outros para alguém, com certeza isso diz mais sobre você do que da outra pessoa em si.

4. Agir por conveniência

É muito comum uma pessoa falsa costuma agir de acordo com as circunstâncias do ambiente em que está.

Isto é, ela procura se adaptar a qualquer situação para benefício próprio.

Embora inicialmente essa habilidade possa parecer boa, com o tempo, revela-se como uma falta de autenticidade e se torna exemplo de falsidade.

5. Elogios em excesso

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidades de Cornell, de Maryland e do Colorado, nos Estados Unidos, uma pessoa falsa costuma fazer muitos elogios.

Normalmente, esse hábito é uma tentativa de conquistar rapidamente a confiança de alguém e se mostrar prestativa, porém, as verdadeiras intenções estão ocultas.

6. Só pensam nelas mesmas

Por fim, você sabe que está sendo uma pessoa falsa quando começa a pensar apenas em si, afinal, tudo que fazem tem o objetivo de alcançar as próprias metas, custe o que custar.

Essa inflexibilidade, que para muitos é apenas uma característica de alguém que tem opinião forte, pode estar mascarando as verdadeiras intenções da pessoa.

