Confusão em frente a famosa boate de Goiânia tem quebra-quebra e termina na delegacia

Caso aconteceu por volta das 00h30, quando cliente, de 30 anos, chegou acompanhado de alguns amigos e se recusou a apresentar a documentação na entrada

Samuel Leão - 24 de agosto de 2024

Confusão em boate de Goiânia terminou na delegacia. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste sábado (24), um homem resolveu reagir de maneira agressiva após ser barrado na boate Retetê, no setor Marista, em Goiânia. Ele não teria apresentado nenhum documento e, após ser barrado, resolveu empurrar os seguranças e armar um verdadeiro barraco, quebrando um detector de metais, revirando vasos de plantas e lançando objetos contra a fachada do estabelecimento.

O caso aconteceu por volta das 00h30, quando o cliente, de 30 anos, chegou acompanhado de alguns amigos e se recusou a apresentar a documentação na entrada. Ele acabou sendo barrado pelos funcionários da boate, e não ficou nem um pouco satisfeito com a situação.

Vídeos feitos por testemunhas mostram o momento que outro homem o puxa, tentando fazê-lo parar de xingar os seguranças e se afastar da entrada. Revoltado, o homem ainda pega alguns vasos de planta, que decoravam a entrada, e os vira no chão.

Outro amigo dele também grita com os seguranças, que se mantiveram em posição guardando a entrada do estabelecimento. Aparentemente embriagado, o indivíduo chega a cair no chão, ao ser puxado, e outras pessoas resolvem separá-los.

Ele então decide lançar os pedestais, que delimitavam a fila de entrada, contra a porta e as escadas da boate. Os objetos passam perto dos funcionários, mas não chegam a acertar ninguém.

A confusão, que inicialmente seria por ser barrado na entrada, escalou e mudou o foco – ficando entre dois homens – que foram conduzidos para uma delegacia pela Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e colheu depoimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal e dano, e deverá agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).