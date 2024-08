Homem é preso após baixar vídeos pornográficos de menores em lan house de Goiânia

Com ele foi ainda encontrado um pen drive repleto de conteúdos sexuais infanto-juvenis

Isabella Valverde - 24 de agosto de 2024

Homem foi preso em flagrante enquanto baixava conteúdos pornográficos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após receber informação da proprietária de uma lan house, a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu em flagrante um homem que estava fazendo download de conteúdo pornográfico infanto-juvenil no local.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (23), em um estabelecimento localizado no no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

A proprietária do local teria flagrado o homem cometendo o crime e, de pronto, acionou a polícia.

Assim que chegaram ao local, os agentes se depararam com o suspeito baixando o conteúdo ilícito. Com ele foi ainda encontrado um pen drive repleto de fotos e vídeos com os menores de idade em situações sexuais.

Ainda conforme a dona da lan house, essa não seria a primeira vez que o homem ia até o estabelecimento com esse intuito.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde confessou que já teria baixado conteúdos pornográficos infanto-juvenis outras duas vezes naquele mesmo local.

O suspeito, inclusive, já teria sido preso em uma outra circunstância pela Polícia Federal, praticando o mesmo crime.