“Anapolinos estão abandonados e precisando de um prefeito que se importe pela população”, afirma José de Lima

Ex-deputado estadual concorre pela 6ª vez ao Executivo e diz ter "amor por servir ao povo"

Pedro Hara - 25 de agosto de 2024

Zé de Lima, candidato do PMB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Pela 6ª vez, José de Lima (PMB) disputa a Prefeitura de Anápolis. Ao ‘6 perguntas para‘ desta semana, ele garante que a candidatura está firme, apesar da disputa judicial após o pedido de impugnação feito pelo próprio partido à Justiça Eleitoral.

Segundo o ex-deputado estadual, o motivo que o fez colocar novamente o nome à disposição foi entender que o município está abandonado e que precisa “de um prefeito que se importe verdadeiramente com as dores da população e as necessidades da cidade”.

José de Lima aponta a saúde como o problema mais urgente de Anápolis, dizendo que a área está vivendo um “caos”. Algumas das soluções indicadas por ele são a criação de mais Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a reestruturação das unidades de saúde, além de aumentar os locais de portas abertas à população.

Sem se rotular como de esquerda ou direita, o empresário diz que é cristão, defende a família e, principalmente, valoriza sua experiência em gestão e política, além de ter “amor por servir ao povo”.

6 perguntas para José de Lima, candidato a prefeito de Anápolis

O senhor já atualizou até as redes com número e identidade visual. É para valer a campanha de José de Lima a prefeito?

José de Lima: Sim, minha candidatura está firme.

Esta será a 6ª vez que o senhor disputa a Prefeitura de Anápolis. O que lhe motiva?

JL: Eu sou uma pessoa de origem humilde e que ama o povo. Minha vida inteira foi motivada por estar perto das pessoas. E eu acho que os anapolinos estão abandonados, precisando de um prefeito que se importe verdadeiramente com as dores da população e as necessidades da cidade.

Para o senhor, qual é o problema mais urgente de Anápolis e como resolvê-lo?

JL: Sem dúvidas, é a saúde. Qualquer pessoa que precisa utilizar o SUS sabe do caos que nossa cidade está vivendo. As nossas propostas são várias, vou citar algumas: realizar mais concursos para profissionais da saúde de diversas áreas, oferecendo salário justo e pagamento em dia; melhorar a estrutura das Unidades de Saúde; zerar as filas de cirurgias e exames; garantir uma saúde “de portas abertas” para receber a população; implantar um hospital; criar mais UPAs em diversas regiões da cidade.

Além disso, minha vice, a nutricionista Karina Garcia, possui um projeto para saúde preventiva, oferecendo saúde e esporte para todos. Para esse projeto, nossas propostas são: colocar profissionais multidisciplinares nas Unidades Básicas de Saúde, buscando um melhor acompanhamento do paciente de baixa complexidade; criar uma campanha de acompanhamento nutricional das crianças nas escolas, buscando mapear a desnutrição; realizar campanhas de incentivo e ensino da importância da alimentação saudável, por meio digital e de forma presencial nas escolas para as crianças e os pais; realizar campanhas nos bairros em diversas regiões da cidade com atendimento médico e nutricional para a população e, se necessário, realizar o encaminhamento do cidadão para alguma especialidade específica; ampliar e efetivar as modalidades de esportes nos bairros, para que todos tenham acesso à atividade física com profissionais de educação física; revitalizar praças e construir novas em áreas periféricas para que sejam locais de bem-estar e promoção da atividade física; criar um centro de atendimento multidisciplinar para acompanhamento de quem necessita de tratamento constante, objetivando que a pessoa se consulte com a frequência necessária; implementar uma assistência à saúde mental, por meio de acompanhamento psicológico e psiquiátrico; e implantar um centro especializado em ginecologia e obstetrícia para mulheres.

Considerando sua trajetória política, na qual o senhor já esteve filiado a partidos de diferentes espectros, incluindo esquerda, centro e direita, como o senhor se define politicamente hoje?

JL: Sou cristão, defendo a família, a valorização das empresas, a geração de emprego e renda, mas o mais importante para mim é ter um olhar atento ao que o povo precisa. Trazer dignidade para todos os anapolinos.

O que diferencia José de Lima dos outros candidatos?

JL: Experiência em política e gestão, humildade, honestidade, ficha limpa, mas, principalmente, amor por servir ao povo!

Como será a relação de José de Lima com a Câmara Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal em uma eventual gestão?

JL: Da minha parte, com certeza, será harmoniosa. Os candidatos eleitos devem servir à população e deixar de lado as questões partidárias e o próprio ego.

