Mulher morre em UPA de Anápolis após série de negligências na unidade

Paciente, que chegou na unidade com quadro de AVC, teve morte cerebral confirmada no último sábado (24)

Maria Luiza Valeriano - 25 de agosto de 2024

Upa Vila Esperança em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma paciente de 48 anos, hipertensa, faleceu no último sábado (24) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis, após sofrer uma série de negligências na unidade.

Na última terça-feira (20), a vítima foi internada já em coma após um desmaio súbito. Sob suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a equipe não confirmou o diagnóstico, uma vez que o tomógrafo da unidade está estragado.

A reportagem do Portal 6 apurou que ela deveria ser transferida para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), local onde o procedimento tem sido feito enquanto o da UPA não é consertado ou substituído.

No entanto, a mulher ficou internada por cinco dias sem poder fazer o exame de imagem porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teria se recusado a realizar o transporte pelo fato da paciente ser obesa.

O quadro foi se agravando e culminou no reconhecimento da morte cerebral.

Com a palavra, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa):

A UPA Alair Mafra de Andrade informa que a paciente deu entrada com problemas respiratórios e foi entubada. Foram várias tentativas de remoção, mas todas sem sucesso devido ao quadro de obesidade da paciente. O tomógrafo da unidade está em manutenção e, por ora, os exames deste tipo são feitos no Hospital Evangélico Goiano, com transporte da própria UPA. Em todo caso, o equipamento não seria capaz de suportar o peso da paciente.

Foram cedidas vagas no Hugol e Heana, mas os tomógrafos dessas unidades também eram incompatíveis com o peso. O tratamento foi mantido na Sala Vermelha da UPA, que funciona como UTI, com toda a equipe assistencial, mas infelizmente ela veio a óbito.