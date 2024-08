Governo de Goiás lança processo seletivo com 20 vagas e salários de até R$ 9 mil

Contratações são para atuação no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Cultura

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2024

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás divulgou, na segunda-feira (26), o edital de um processo seletivo simplificado com diversas vagas para atuação no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

São 20 oportunidades temporárias para as funções de Artes Visuais, Assessor de Produção Cultural, Biblioteconomista, Comunicador Social, Engenheiro Civil – Pleno, Historiador e Museólogo.

As inscrições podem ser feitas a partir da sexta-feira (30), às 12h, e devem ser realizadas de forma exclusivamente online, por meio do Portal de Seleção, até o dia 16 de setembro, às 18h. O valor da taxa varia entre R$ 70 e R$ 40, a depender do cargo.

A seleção acontecerá em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório, sendo a primeira Análise Curricular e a segunda uma entrevista presencial.

Os aprovados no processo seletivo terão uma jornada de trabalho de 40h semanais, além de salários que podem variar de R$ 2.615,50 a R$ 9 mil. O contrato tem duração por três anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Mais informações estão disponíveis no edital.