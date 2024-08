José de Lima propõe fim do deslocamento de pacientes para outras cidades e promete congelar IPTU em Anápolis

“Se não ganhar agora, não terei mais esperança”, destacou o candidato, que disputa o Centro Administrativo pelo PMB

Paulo Roberto Belém - 28 de agosto de 2024

(Foto: Elvis Diovany)

Reafirmando, várias vezes, ser o único empresário, humilde, de fala simples e cumpridor de palavra, José de Lima (PMB) abriu o ciclo de sabatinas realizadas pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e Fórum, em parceria com o Portal 6, nesta quarta-feira (28).

Instado a falar de algumas áreas específicas, o candidato, acompanhado de sua vice, Karina Garcia – ambos do Partido da Mulher Brasileira (PMB), não citou propostas concretas, mas reforçou que adotará a política da conversa. “Vou mudar o jeito de trabalhar através de reuniões”, disse o candidato.

Uma das únicas áreas em que mais falou foi sobre a saúde e bateu na questão do deslocamento de pacientes de Anápolis para realizar procedimentos de saúde em outros municípios. “Vou fazer as cirurgias aqui. A saúde não vai continuar desse jeito”, sugeriu, endossado pela sua vice. “Vamos voltar os olhos a quem precisa com uma saúde preventiva e não só curativa”, complementou Karina Garcia.

Em um aceno aos empresariado que integram a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, que foi palco da sabatina, sinalizou que o comandante da pasta da Indústria e Comércio de sua eventual administração será de um indicado da entidade.

O candidato pincelou sobre outras ideias ao longo da conversa. Sobre o Politec, disse que “é coisa a toa montar o Politec”. José de Lima ainda disse que vai congelar o IPTU por quatro anos, que vai procurar e trazer mais indústrias e que, às vezes, convém montar uma Guarda Municipal, mas que considera “melhor com a Polícia”.

Em dado momento da sabatina, José de Lima mencionou o que espera da eleição de 2024. “Se não ganhar agora, não terei mais esperança”, citou.

Veja a íntegra da sabatina: