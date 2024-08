Nova loja do Rio Vermelho Atacadista lota em inauguração com ofertas

Clientes tiveram acesso a uma variedade de promoções por meio de aplicativo exclusivo

Thiago Alonso - 28 de agosto de 2024

Foto aérea da nova unidade, na região Oeste de Anápolis, (Foto: Divulgação)

Vários anapolinos se reuniram nesta quarta-feira (28), para a inauguração da nova loja do Rio Vermelho Atacadista, localizada onde funcionava a antiga Pecuária, no bairro Jardim Nações Unidas, região Oeste da cidade.

Com uma estrutura ampla, o local ficou lotado de clientes, em grande parte atraídos pelas ofertas de inauguração, que já vinham sendo divulgadas pelo supermercado, tanto no atacado quanto no varejo.

Para facilitar o acesso às promoções, o grupo Rio Vermelho lançou um aplicativo para Android e iOS, onde os consumidores, cadastrados com o CPF, receberam informações sobre os descontos em primeira mão.

O resultado foi imediato: o estabelecimento rapidamente se encheu com pessoas buscando economizar nas compras do próximo mês.

Sobre o local

Com um estacionamento espaçoso, 24 caixas para atendimento, padaria, açougue, uma ampla variedade de frios e congelados, além de produtos tanto para atacado quanto para o varejo, o Rio Vermelho Atacadista ofereceu inúmeras opções para os clientes se esbaldarem com a variedade de produtos.