Homem morre 14 dias após atear fogo no próprio corpo, na Grande Goiânia

Vítima, de 48 anos, acabou derramando álcool em si mesmo, com um isqueiro na mão

Da Redação - 30 de agosto de 2024

Vídeo mostra momento em que homem ateou fogo em si mesmo. (Montagem: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (30), após atear fogo em si mesmo, em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso aconteceu no dia 16 de agosto. A vítima, identificada como Raimundo Nonato da Silva, estava em casa, celebrando o aniversário do filho, e ingerindo bebidas alcoólicas.

Contudo, durante a festividade, teria se iniciado uma discussão entre o homem, a esposa dele e a sogra. Em meio ao desentendimento, ele teria ameaçado colocar fogo na casa com uma garrafa de álcool e um isqueiro.

Um vídeo, gravado no momento do incidente, mostra a sogra, de 59 anos, tentando tirar o recipiente da mão de Raimundo, apontando uma faca na direção do homem, e o líquido caindo pelo corpo dele.

Logo em seguida, a vítima teria acendido o isqueiro, ainda nas próprias mãos, e dado início às chamas, que rapidamente correram pelos braços, costas, peito e cabeça dele.

O fogo também se alastrou para alguns cômodos da casa, queimando o telhado e alguns móveis, como uma geladeira, uma cadeira e um filtro d’água.

Porém, Raimundo ficou em uma situação delicadíssima, precisando ser levado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Depois de 14 dias internado, o homem morreu na unidade de saúde.