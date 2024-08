Operação mira suspeitos de recrutar integrantes do PCC em Goiás e no DF

Envolvidos eram responsáveis por punir e batizar pessoas recém-chegadas na facção

Gabriella Pinheiro - 30 de agosto de 2024

PC cumpre mandados contra suspeitos de recrutar novos membros do PCC. (Foto: Reprodução)

Uma megaoperação da Polícia Civil (PC) cumpriu 90 mandados judiciais contra membros da “disciplina”, setor que compõe o Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeitos de recrutar e batizar novos integrantes em Goiás e no Distrito Federal (DF).

No total, foram deflagradas 47 ordens de prisão temporária e outras 43 de busca e apreensão. As ações foram feitas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Presídios do Distrito Federal I, II e IV (PDF I, II e IV), Centro de Internamento e Reeducação (CIR), Presídio Feminino (PFDF) e em endereços residenciais.

Participam da operação 342 policiais, incluindo delegados, agentes de polícia e policiais penais, que buscam encontrar provas nas celas das unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Papuda.

De acordo com as investigações, os envolvidos eram responsáveis por punir, recrutar e batizar novos membros, além de estarem envolvidos em atividades ilícitas como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e crimes violentos. O objetivo era aumentar as operações no DF.

Além das unidades prisionais, as ordens judiciais também foram realizadas nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama e Luziânia, Planaltina, Riacho Fundo II, São Sebastião, Guará, Sobradinho I, Sobradinho II, Recanto das Emas, Ceilândia, Itapoã, Cidade Estrutural, além de Mogi das Cruzes (SP).

A operação contou com o apoio do Núcleo de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Ministério Público do Distrito Federal (Nupri/MPDFT), da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) e de unidades da PC ligadas ao Departamento de Atividades Especiais (Depate) e do Departamento de Polícia Especializada (DPE).