Últimos dias para comemorar aniversário do Coco Bambu em Anápolis, com happy hour e promoções ótimas

Aproveitando as festas, restaurante inaugurou varanda climatizada incrível; veja os detalhes

Publieditorial - 30 de agosto de 2024

Coco Bambu de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O conceituado restaurante Coco Bambu, em Anápolis, está comemorando neste mês de agosto o segundo aniversário na cidade e decidiu presentear os clientes com várias novidades e descontos.

Na primeira semana do mês, foi inaugurada a varanda externa, climatizada e com uma vista ótima para a importante avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Jundiaí.

Assim, agora o restaurante está com 03 ambientes distintos, onde é possível locar para aniversários e outras festividades. Já o restaurante completo também pode ser locado, comportando 250 pessoas sentadas.

No âmbito das promoções, o Coco Bambu tem dado um show nas ofertas. De sexta a domingo, haverá uma variedade de pratos para quatro pessoas – como o Camarão Internacional, Mediterrâneo, Iracema, a Grega e Florentina – por R$ 149,90. Isso significa que cada pessoa paga menos de R$ 38 para desfrutar dessas delícias.

Lembrando que o Happy Hour acontece diariamente, das 17h às 20h, com chopp bem gelado custando R$ 6,99 e, no domingo, pode ser adquirido por apenas R$ 4,99 até às 20h. Vale muito a pena conferir de perto esses verdadeiros presentes do Coco Bambu Anápolis!

É bom lembrar que, durante o mês de aniversário, os clientes poderão estacionar os veículos no espaço exclusivo do Condomínio Comercial Gênesis Office, durante o almoço, tendo direito a 02h de prazo sem pagar nada por isso. Só será necessário carimbar o ticket no próprio restaurante.