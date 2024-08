Jabuticaba: Hidrolândia também é destaque em geleias, brigadeiros, vinhos e sanduíches

Município é conhecido pela produção do fruto, mas também pela culinária criativa e inovadora

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Culinária com jabuticaba pode surpreender. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Conhecida como a “Terra da Jabuticaba”, o município de Hidrolândia, a pouco mais de 35 km de Goiânia, oferece uma infinidade de produtos além do famoso fruto, que já conquistou o coração dos brasileiros.

De sabor muito característico, produtores de jabuticaba buscam inovar no processo culinário e ganhar mais espaço nas mesas do café da manhã ou do lanche tarde com diferentes variações.

Na “Fazenda Jabuticabal” (@fazendajabuticabal), localizada na GO-319, um exemplo dessas criações culinárias é a tradicional geleia caseira, que possui variações para os mais aventureiros na cozinha, como o patê de pimenta com jabuticaba.

Ainda no campo dos doces, a doceria “La Choc”, que fica dentro da propriedade, oferece versões especiais dos tradicionais brigadeiros, com um toque do fruto. Os preços são acessíveis, com unidades a partir de R$ 1,50 – conforme levantamento realizado no dia 29 de agosto de 2024.

Para os fãs de “gordices”, a hamburgueria Dona Maria conta com sanduíches especiais. Além dos clássicos ingredientes como pão brioche, bacon, hambúrguer e maionese, algumas opções trazem jabuticaba na composição, como o Agridoce, que custa R$ 39 e é recheado com a geleia produzida na fazenda.

Para quem prefere uma refeição mais leve, em uma cafeteria em meio à natureza, há opções como croissant de presunto e queijo com molho de jabuticaba.

Ao se tratar de bebidas, o estabelecimento oferece soda italiana, cappuccino gelado com geleia, cheesecake e milkshake – todos com jabuticaba. Para os mais exigentes, vinhos também podem agradar.

Por fim, nos dias quentes, um sorvete ou picolé com o sabor da fruta finaliza o passeio com chave de ouro.