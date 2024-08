Placa com mensagem para católicos chama atenção de motoristas

Verdadeiro "portfólio" foi exposto na região, com dizeres fortes e polêmicos acerca da crença

Da Redação - 31 de agosto de 2024

Registro foi feito em Anápolis, em uma região já conhecida pelas polêmicas. (Foto: Denilson Boaventura)

Diversos motoristas – especialmente os católicos – estão sendo surpreendidos ao passarem pelo distrito de Miranápolis, em Anápolis.

Isso porque um verdadeiro portfólio de placas “exóticas” está exposto na região da Estância Vale Verde, com mensagens nada agradáveis para os fiéis.

Uma delas diz que “é ridículo seguir uma velha visionária que inventou nomes de anjos e demônios” – como uma crítica a Maria, mãe de Jesus.

Outra, logo a frente, tem como alvo as freiras: “piores que terroristas”.

Frequentadores mais assíduos do setor já podem estar até acostumados com o cenário – que seria no mínimo curioso para qualquer transeunte desavisado.

Isso porque diversas outras placas (com dizeres tão fortes quanto) já foram flagradas na região do Instituto Missionário Filhos.

A prática é fruto das desavenças de Divino Antônio Lopes, conhecido também como Padre Toninho – expulso da Diocese de Anápolis há muitos anos.