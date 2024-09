6 coisas que podem ser preparadas na Air Fryer e a maioria das donas de casa não sabe

Além da tradicional batata frita, o eletrodoméstico pode fazer preparos surpreendentes

Ruan Monyel - 01 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@_minhacasinha)

Você já parou para pensar em quantas refeições podem ser preparadas na Air Fryer? Embora o equipamento seja conhecido, nem todos sabem da sua verdadeira capacidade.

Além de batata frita e nuggets, o eletrodoméstico pode ir além, proporcionando deliciosas receitas doces e salgadas para qualquer refeição do dia.

Essas “receitinhas secretas”, compartilhadas através de um perfil no Instagram (@_minhacasinha), vão transformar os preparos na sua cozinha.

1. Ovo frito

Embora pareça loucura, é possível fritar um ovo diretamente na Air Fryer de forma mais saudável e muito saborosa.

Para fazer, basta utilizar um recipiente de vidro, colocar o ovo, um pouco de azeite e temperos a seu gosto, e então assá-lo por 10 minutos a 200°.

2. Granola

Existem diversas opções do produto nas prateleiras, mas fazê-lo em casa pode ser uma ótima forma de economizar.

Você só vai precisar de aveia, mel e castanhas. Coloque os três ingredientes na Air Fryer por 10 minutos a 180° e prontinho.

3. Macarrão

O macarrão é um dos produtos mais amados pelos brasileiros, mas poucos sabem que a massa é uma das refeições que podem ser preparadas na Air Fryer.

Para fazer, use um bowl de vidro e adicione o macarrão, molho, água, sal e pimenta. Depois, coloque para cozinhar por 15 minutos a 200°, finalizando com um pouco de queijo.

4. Churros

Alguma vez na vida já pensou em preparar churros na Air Fryer? Uma simples releitura da receita tradicional, é uma ótima opção.

É só abrir um pão de forma, recheá-lo com chocolate ou doce de leite, enrolar, e então colocar na assadeira por 5 minutos a 200°.

5. Bolo com cobertura

Talvez o preparo mais louco de todos, mas sim, é possível assar um bolo na Air Fryer. Faça a massa de forma tradicional e coloque o bolo no equipamento por 30 minutos a 160°.

Depois de pronto, para a cobertura, em um recipiente, coloque uma caixinha de creme de leite e pedaços de chocolate na Air Fryer a 180° por apenas 4 minutos.

6. Pão

Por fim, uma receita que vai além do apresentado no vídeo: que tal comer pão quentinho preparado diretamente na Air Fryer?

Basta fazer uma massa tradicional de pão doce ou salgado e, depois de fermentado, colocá-lo no equipamento por 8 minutos a 180°. Assista ao vídeo com as receitas anteriores:

