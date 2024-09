Nova edição da Parada LGBTQIAPN+ ganha data para acontecer em Goiânia; saiba quando

Manifestação pauta direitos da população, tratando temas como violência, preconceito e homofobia

Samuel Leão - 02 de setembro de 2024

Parada LGBTQIA+ em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Ainda nesta semana acontecerá a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em Goiânia, evento anual que leva milhares de pessoas às ruas da capital. Nesta edição, o tema escolhido foi “A Melhor Idade LGBT. Respeita Minha História”.

Marcada para ocorrer no dia 08 de setembro, a manifestação pauta os direitos da população, tratando temas como a violência, o preconceito, a homofobia e, especialmente desta vez, dando enfoque às práticas de etarismo na comunidade.

O início da concentração ocorre às 12h, na Praça Cívica, com uma passeata percorrendo as ruas da região, seguindo pelas avenidas Araguaia, Paranaíba e Tocantins, às 17h.

Segundo a organização, a expectativa deste ano é reunir 100 mil pessoas ao longo do dia. Um dos dados que reforça a mobilização é o aumento de 160% nos casos de homofobia, de acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2022 e 2023.

“Contaremos com apresentações de artistas nacionais e locais, como Felipe Ferr (Rio de Janeiro), Rafa Moreno (Goiânia) e Nell Duart (São Paulo). Após o circuito a festa continua em outro espaço, com os DJ ‘s Karol Figueiredo, Breno Barreto, Nina Sabbah e Lipy Bitch”, revelou o coordenador do evento, Victor Hipólito.

O evento já tem 28 anos de tradição na capital goiana e contará, desta vez, com uma festa oficial – a New Age, que ocorre logo depois da manifestação.