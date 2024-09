Conheça cidade em Goiás que está entre as 20 mais populosas do país

Município se destaca entre grandes centros econômicos e logísticos do país

Thiago Alonso - 07 de setembro de 2024

Visão aérea da cidade de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram as 20 cidades não-capitais mais populosas do país e, dentre estas, uma representante goiana marcou presença.

De acordo com o relatório, Aparecida de Goiânia, conhecida por ser a “irmã” da sede do executivo de Goiás, figurou na 20ª posição.

Ao todo, são 550.925 habitantes na cidade, que também é a segunda maior do estado, ficando atrás somente de Goiânia.

Seguido do município, Juiz de Fora (MG) aparece na 19ª colocação, com 565.764 moradores – 14,8 mil a mais que a representante goiana. Serra (ES), Londrina (PR) e Contagem (MG) finalizam a lista.

Estes dados colocam Aparecida de Goiânia como figura relevante em meio a grandes centros econômicos do país, como Londrina (PR), que em dados do IBGE de 2021, apareceu na 50ª posição dentre as 100 maiores economias do País.

Juiz de Fora, por sua vez, ocupou a 22ª posição entre as localidades com maior potencial de consumo do Brasil, conforme apontaram levantamentos do Instituto.

Seguindo a lista, Guarulhos (SP), Campinas (SP) e São Gonçalo (RJ) figuram no topo, sendo que a primeira colocada possui 1,3 milhão de habitantes, população próxima da capital de Goiás, que possui uma população de 1,4 milhão.

Goiânia, aliás, é elencada como a 10ª cidade (no geral) mais populosa do país, com aproximadamente 1.494.599 habitantes.

Atrás da “Terra do Sertanejo” estão Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Guarulhos (SP), todas com 1,3 milhão de pessoas.

Conforme o relatório, São Paulo (SP) possui 11.895.578, Rio de Janeiro (RJ) 6.729.894 e Brasília (DF) 2.982.818 habitantes, sendo estas as três cidades com maior população do Brasil.