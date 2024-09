Poul: um cantor anapolino que tem surpreendido com sua potência musical

De uma família humilde, artista pensou em ser médico ou engenheiro, mas habilidade para música se sobrepôs a tudo

Narelly Batista - 07 de setembro de 2024

Poul é cantor de Anápolis que tem chamado a atenção. (Foto: Divulgação)

Poul é o nome artístico de Paulo Sérgio Santos Júnior. Uma das promissoras vozes nascidas em Anápolis e que por algum infeliz motivo você talvez não conheça. Sua voz, que encanta casais que se apresentam diante de Deus para firmar o compromisso do matrimônio, começou a ser trabalhada a partir do ouvido. Um ouvido que só tinha atenção para as canções que aos poucos ia reproduzindo e modulado garganta a fora.

Antes de entender que a música era um chamado inadiável, pensou em ser médico ou engenheiro. Se dava bem com os números e as humanas. Era atravessado pela expectativa que sua família e conhecidos tinham sobre sua formação. O que não esperavam é que sua habilidade para a música se sobreporia a tudo.

De uma família humilde, teve as primeiras impressões sobre a arte a partir das atividades da igreja. Das memórias mais significativas de cantar em público, sua participação na UMADA, Congresso da Mocidade Assembleiana. Um momento que marcou sua trajetória enquanto cantor, mas que também o deixou frente a frente com toda sua potência artística e a importância de estar em espaços diferentes daquele.

Enquanto crescia, se dava conta de que sua identidade cobraria mais dedicação, coragem e muita sabedoria para não cair nas armadilhas de um mundo racista e machista. Rompeu com a sensação de precisar se calar para evitar conflitos quando cansado de apanhar de um menino por quase um semestre, quebrou o nariz dele.

Poul não é e nem nunca foi um jovem agressivo, mas o episódio foi importante para colocar um basta na violência que era sujeitado. Notou então que a música era sua salvação.

Poul é fruto também da Escola de Música Maestro Orestes Mario Farinello, a Escola de Música de Anápolis, cujos cursos são mantidos pela Prefeitura de Anápolis e conta com um quadro amplo de profissionais, nem sempre remunerados a contento, mas que decidem todos os dias doar tempo e cuidado com crianças e jovens como ele.