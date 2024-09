Três apostas de Goiás acertam números da Mega-Sena acumulada em R$ 33 milhões; veja de onde

Próximo concurso acontecerá na terça-feira (10) e terá premiação de R$ 40 milhões

Thiago Alonso - 07 de setembro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Três apostadores de Goiás finalizaram a noite desta sexta-feira (06) com mais dinheiro no bolso, após acertarem cinco números do sorteio da Mega Sena 2771.

Feito pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio estava acumulado em R$ 33 milhões e as dezenas elencadas foram: 07 – 13 – 14 – 33 – 38 – 50.

Apesar de nenhum dos goianos levarem para casa as cartelas completas com seis acertos, juntos, eles desembolsaram a bagatela de R$ 112,9 mil.

O primeiro sorteio foi realizada na lotérica Sonho Milionário, em Bela Vista de Goiás, onde o ganhador conquistou R$ 37.663,95.

O mesmo valor foi sorteado para um felizardo de Goiânia, premiado após tentar a sorte com uma aposta simples na L&R Loteria Hoje.

Por fim, no município de Padre Bernardo, localizado a 255 km da capital, foi encontrado o último sortudo, na lotérica Mega Trevo.

O próximo concurso da Mega Sena acontecerá na próxima terça-feira (10) e contará com uma premiação acumulada de R$ 40 milhões.