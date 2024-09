Leonardo Menezes recebe ‘prêmio de consolação’ após ficar de fora da comitiva de Goiás em ato convocado por Bolsonaro

Evento realizado em São Paulo contou com a presença de candidatos a prefeito do PL em Goiás

Pedro Hara - 09 de setembro de 2024

Leonardo Menezes, prefeito de Goianésia, ao lado do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que o vídeo em que o prefeito e candidato à reeleição em Goianésia, Leonardo Menezes (PL), aparece ao lado do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, afirmando que ele é o representante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade, seria uma espécie de ‘prêmio de consolação’.

Leonardo ficou de fora da comitiva de Goiás que participou do ato de 07 de setembro, convocado por Bolsonaro e realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além de Wilder, estiveram no evento os candidatos Fred Rodrigues, Márcio Corrêa, Professor Alcides, Lissauer Vieira, Geneilton Assis e Renato Ribeiro, candidatos do PL e que disputam as prefeituras de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Jataí e Catalão, respectivamente.

Não é a primeira vez que Leonardo Menezes é deixado de lado. Em junho, durante visita de Bolsonaro a Goiás, o ex-presidente passou por quatro cidades, mas excluiu Goianésia do roteiro, situação que teria deixado o candidato à reeleição sentido.