Motorista de aplicativo perde a paciência e cancela corrida após passageiro desobedecer orientação

Isabella Valverde - 09 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uberdepre)

Tudo que um motorista de aplicativo mais deseja no final de semana é um dia tranquilo de trabalho.

No entanto, por vezes aparecem aqueles passageiros que decidem testar a paciência do profissional, insistindo para fazer algo que não pode dentro do veículo.

Em situações de estresse como essa, não tem outra alternativa se não cancelar a corrida e aguardar que o próximo cliente apareça.

No vídeo publicado pelo perfil no Instagram @uberdepre, é possível ver que entra uma galera dentro do carro do motorista de aplicativo.

Tudo parecia estar indo bem, até que o condutor nota que um dos passageiros está com um copo com bebida em mãos.

Neste momento, o profissional fala para o homem que não pode entrar no carro com bebida, mas o homem insiste, alegando que o copo ainda está na metade.

A situação vai ficando ainda mais complicada quando, revoltado, o passageiro sugere que o motorista então cancele a corrida.

Desesperados, os demais que estão no veículo se apavoram e pedem para que ele não faça isso e jogue logo a bebida fora.

No entanto, apesar dos pedidos dos colegas, o profissional decide cancelar a corrida e pede para que desçam do carro.

“Nossa amigo, não acredito. Vou te matar…”, reclama uma das passageiras com o desenrolar dos fatos.

O vídeo viralizou nas redes sociais e os internautas aprovaram a decisão um tanto radical tomada pelo condutor.

“A tolerância para passageiro sem noção tem que ser essa. Cancela e parte para próxima”, afirmou um usuário.

“É isso. Seu carro, suas regras. Meu carro, minhas regras. Ponto final”, disse outro também em apoio.

Confira o vídeo completo:

