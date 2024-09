Conheça delícias criadas em Goiás e que conquistaram destaque nacional

De sorvetes à açaí e cerveja, estado prova que produções regionais alcançam pessoas de todos os cantos

Maria Luiza Valeriano - 13 de setembro de 2024

Empresas marcam presença em diversos estados (Foto: Ilustração/ Min An/Pexels)

Um dos estados mais amados pela culinária, Goiás não só é lar de grandes marcas, como também exporta as delícias para Brasil afora – e até pelo mundo. São diversas empresas goianas, desde sorvetes até cervejas, que fazem sucesso.

Diante disso, o Portal 6 compilou seis empresas goianas que conquistaram os paladares de brasileiros e estrangeiros.

PopCorn Gourmet

Amada por pessoas de todas as idades, seja como lanche para assistir a um filme ou tiragosto, a pipoca foi repaginada em Goiás e fez sucesso no Brasil. A PopCorn Gourmet foi criada pela chef goiana Elaine Moura, que começou a testar como transformar o produto em um prato autoral.

Em 2015, após várias pesquisas, ela lançou a PopCorn Gourmet. Entre os sabores disponíveis, fazem sucesso churros com doce de leite, cookies e lemon pepper.

Em 2016, foi aberta a primeira franquia, atualmente, ela ostenta o título de maior franquia de pipoca do Brasil. São mais de 40 operações em sete estados do Brasil, além de uma fábrica nos Estados Unidos (EUA).

Milky Moo

Em 2019, goianos se juntaram com um objetivo: fazer o melhor milkshake do mundo. Em março de 2020, abriram o primeiro Milky Moo, que hoje conta com cerca de 360 lojas franqueadas e outras 450 negociadas.

Foram 11 milhões de milkshakes vendidos em todas as regiões do Brasil. Com uma média de 15 inaugurações por mês, no terceiro trimestre de 2023, a empresa foi a segunda que mais abriu unidades em shopping centers do Brasil, conforme dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Colombina

A Cerveja Colombina é um produto da Cervejaria Goyaz que não só alcançou o público nacional, como também foi eleita a melhor cerveja artesanal do Brasil.

Criada em Aparecida de Goiânia em 2014, a Colombina possui no catálogo a Cold Brew Lager, a grande vencedora da 3ª Copa Cerveja Brasil, recebendo a medalha de ouro na categoria Best of Show. Essa cerveja, uma pilsen infundida com café por meio de uma parceria com a King Cafés Especiais, brilhou entre mais de 1.125 rótulos avaliados em uma competição que envolveu mais de cem jurados ao longo de várias etapas.

Além da Colombina Cold Brew Lager, a Cervejaria Goyaz também é conhecida por outras cervejas que incorporam frutos do Cerrado, como a Colombina Gynhattan com cagaita e a Colombina Figueira, que utiliza arroz Kalunga produzido pela comunidade quilombola Kalunga.

Creme Mel

Uma das maiores fabricantes de sorvetes do Brasil tem raízes goianas. A Creme Mel, presente em quase todos os mercados do Centro-Oeste, foi fundada em 1987 com uma pequena máquina de sorvetes localizada em uma garagem do bairro Cidade Jardim, em Goiânia.

Aos poucos, a empresa chegou ao patamar de fabricar 21 mil picolés por hora e 6,7 mil potes de sorvetes por hora. Hoje, além de Goiás, atua em Tocantins (TO), Minas Gerais (MG), Bahia (BA), Mato Grosso (MT) , Maranhão (MA) e no Distrito Federal (DF).

Fast Açaí

Fundado em 2012, em Goiânia, o início do Fast Açaí foi marcado por atletas que buscavam alimentos saudáveis e saborosos. Aos poucos, ela conquistou outros públicos na capital, eventualmente se expandindo para o mercado nacional. Então, a empresa conseguiu levar o creme feito da fruta tipicamente consumida no Norte do Brasil para o mundo.

Além de marcar presença em Goiás, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Brasília (DF) e Tocantins, já é possível encontrar Fast Açaí na Flórida (EUA), Luanda (Angola) e Cidade do Cabo (África do Sul).

Trilhas da Amazônia

A empresa conta com mais de 40 anos de história, foi iniciada em 1982, em Goiânia, com a fabricação de sorvetes e picolés pelas mãos de Adilson de Almeida. Já o primeiro evento com presença da marca foi entre os mais tradicionais de Goiás: a Festa do Divino Pai Eterno.

Inicialmente com o nome de Verde Limão, a marca se expandiu nacionalmente, mudando de nome em 2013 para Trilhas da Amazônia, apesar de ser 100% goiana.

São mais de 185 sorveterias espalhadas pelo Brasil, em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Pará e no Maranhão.