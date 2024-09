Fenômeno raro: imagens mostram exato momento em que meteoro de longa duração cruza céu de Goiânia

Cena foi registrada por adolescente de 16 anos, em uma estação de monitoriamento caseira

Gabriella Pinheiro - 13 de setembro de 2024

Meteoro cruzando o céu de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O estudante e astrônomo amador Pedro Augusto de Jesus, de 16 anos, registrou o exato momento em que um meteoro cruza o céu de Goiânia. A cena foi filmada no dia 10 de setembro em uma estação de monitoramento instalada no telhado da casa do adolescente, na Vila União.

Na gravação, é possível ver quando a rocha passa iluminando a capital. Além do município, o fenômeno também pôde ser visto em outras cidades do estado.

Devido ao tempo, de 12 segundos, ele foi considerado um “fenômeno de longa duração”, uma vez que para ser considerado médio, a duração é de cerca de 6 segundos, enquanto o curto é de 2.

Segundo Pedro Augusto, ao G1, o meteoro registrado era uma rocha pequena, que mede menos de um metro de diâmetro, e se dissolveu ao fim do trajeto.

“Ela foi totalmente vaporizada na atmosfera, e provavelmente não há nenhum fragmento dela em solo. […] Toda noite temos muitos [registros de meteoros] ao longo da rede nacional. Entretanto, esse tipo de meteoro que dura muito, tem um brilho médio e se fragmenta no final é mais raro”, explicou.