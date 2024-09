Multinacional chinesa anuncia investimento de R$ 53 milhões em Goianésia

Instalação será no parque industrial do Grupo Jalles Machado em projeto-piloto inédito no país

Paulo Roberto Belém - 13 de setembro de 2024

Uma empresa multinacional chinesa especialista na produção de amônia e fertilizantes deve se instalar em Goianésia, na região Central do estado. O anúncio foi feito na quinta-feira (12), após encontro que reuniu o vice-governador, Daniel Vilela, e empresários da Xamano Group.

Prevista para os próximos meses, a instalação, utilizará o parque industrial do Grupo Jalles Machado, com investimento de cerca de R$ 53 milhões em um projeto-piloto inédito no país.

O presidente da Xamano Group, Wei Wang, explicou que a produção da amônia será feita a partir do hidrogênio e será, posteriormente, utilizado na fabricação de fertilizantes. “Nossa meta é chegar na unidade de Goianésia a 2,6 mil toneladas de amônia/ano”, informou.

A proposta é que seja um modelo de negócio ‘econômico’ que, possivelmente, seja replicado em grandes fazendas do Brasil.

Multinacional

Com sede em Hong Kong, na China, desde 1976, a Xamano Group atua nos segmentos médico, de energia e financeiro no Brasil.

A nova fábrica a ser instalada em Goianésia também desenvolverá combustível alternativo a partir do hidrogênio para ser utilizado em ônibus, caminhões e máquinas empilhadeiras.