Professor da UEG acusado de assediar alunas é exonerado

Antônio Carlos Severo Menezes também está impedido de assumir cargos públicos pelos próximos 10 anos

Augusto Araújo - 13 de setembro de 2024

Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Foto: Divulgação)

Antônio Carlos Severo Menezes, professor denunciado por assédio contra alunas da Universidade Estadual de Goiás (UEG), foi exonerado do cargo. A decisão consta no Diário Oficial do Estado de Goiás desta quinta-feira (12), com assinatura do governador Ronaldo Caiado (UB).

Conforme o documento, o docente foi afastado em decorrência de ter praticado atos definidos assédio sexual e moral dentro do âmbito da universidade.

Além disso, Antônio Carlos ficará impedido de assumir cargos públicos pelos próximos 10 anos.

Relembre

O caso veio à tona em agosto de 2023, após uma estudante relatar que estava sofrendo perseguições do professor por não ceder as investidas sexuais por parte dele.

Pouco depois, outras supostas vítimas revelaram ter passado por situações semelhantes, mas que tinham mantido silêncio por temerem a influência do docente dentro da instituição de ensino.

Dessa forma, Antônio Carlos ficou afastado por quase um ano, enquanto corria um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as denúncias.

No entanto, mesmo suspenso, ele continuou recebendo normalmente os salários, visto que ainda não tinha sido julgado judicialmente.

Além da investigação realizada pela UEG, a Polícia Civil (PC) também está apurando as denúncias das estudantes.