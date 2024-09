“Estaremos no segundo turno”, aposta Willian Panda sobre eleição em Aparecida de Goiânia

Vereador e candidato à Prefeitura é o entrevistado desta semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 15 de setembro de 2024

Willian Panda, candidato do PSB à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Willian Panda (PSB) disputa o Executivo pela primeira vez, após dois mandatos no Legislativo Municipal.

Ao ‘6 perguntas para’ desta semana, Panda afirma que colocou seu nome à disposição porque, segundo ele, nem Professor Alcides (PL), nem Leandro Vilela (MDB) têm a mesma história que ele construiu na cidade.

Caso seja eleito, ele promete implementar o maior programa habitacional da história de Aparecida, enviando à Câmara Municipal, no primeiro dia de mandato, um decreto para a criação de um programa de regularização fundiária. Além disso, pretende construir Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), escolas e concluir o asfaltamento do município.

De acordo com Panda, o principal problema da cidade é a Saúde. A demora na realização de cirurgias eletivas e a ausência de Unidades Básicas de Saúde (UBS) são algumas das questões que ele pretende solucionar.

No Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Iris Rezende Machado (HMAP), o pessebista prevê a criação de uma ala oncológica para o tratamento de pacientes com câncer.

Em terceiro lugar na pesquisa Atlas Intel/Portal 6, atrás de Professor Alcides e Leandro Vilela, Panda nega que haja polarização na cidade. Para ele, o que existe são candidaturas lançadas há mais tempo, enquanto a dele foi apresentada recentemente. Ele acredita que a população precisa saber que o nome dele está à disposição.

Apesar disso, Panda está confiante de que estará no segundo turno e já se colocou à disposição para receber o apoio do candidato que ficar fora da disputa.

Em relação à divisa entre Aparecida e Goiânia, ele defende ações conjuntas entre as duas cidades para a criação de programas que atendam ambas, especialmente na área da Saúde, uma vez que muitos pacientes da capital procuram a cidade vizinha em busca de atendimento.

6 perguntas para Willian Panda

1. Você está em seu segundo mandato como vereador, sempre eleito com votações expressivas. O que o motivou a deixar o Legislativo e disputar a Prefeitura de Aparecida de Goiânia?

Willian Panda: O Poder Legislativo da nossa cidade é muito importante, mas neste momento Aparecida precisava de Willian Panda como candidato a prefeito, porque nenhum dos outros dois candidatos tem as propostas e a história que construímos na cidade. Precisamos retomar os investimentos, concluir obras, construir CMEIs, escolas e terminar de asfaltar a cidade. Além disso, precisamos fazer o maior programa social da história de Aparecida, com a construção de moradias e a garantia de dignidade para o nosso povo.

2. Qual é o principal problema de Aparecida de Goiânia atualmente?

WP: O principal problema de Aparecida hoje, que precisa ser resolvido, é a questão da Saúde. Precisamos avançar e garantir que as cirurgias, especialmente as eletivas, que têm demorado tanto, sejam realizadas. Também precisamos ampliar as Unidades Básicas de Saúde. Apenas 49% da população é atendida no seu bairro com um serviço de saúde digno, e é fundamental que ofereçamos ao HMAP toda a estrutura necessária não só para realizar essas cirurgias, mas também para cuidar dos nossos pacientes com câncer, criando uma ala oncológica dentro do hospital.

3. Caso seja eleito, o que fará no primeiro dia de mandato?

WP: No primeiro dia de mandato, encaminharemos uma reforma administrativa à Câmara Municipal para reduzir os cargos de alto escalão, melhorar os salários dos nossos servidores e garantir que eles tenham a dignidade necessária para exercer suas funções. Além disso, emitiremos decretos para iniciar nosso grande programa de regularização fundiária, garantindo que as pessoas tenham um lugar para morar e que nossa cidade ofereça dignidade ao povo de Aparecida.

4. Você se coloca como candidato em um cenário polarizado entre Professor Alcides e Leandro Vilela, que lideram as pesquisas eleitorais. É possível quebrar essa polarização?

WP: Primeiro, não vejo polarização. Vejo dois candidatos que tiveram mais tempo para trabalhar suas candidaturas. Um deles, que lidera, já é candidato há mais de dois anos. Lançamos minha candidatura há pouco tempo e sou o que mais cresce em todas as pesquisas. A realidade é que a população precisa saber que Aparecida tem uma opção: Willian Panda para prefeito.

5. Aparecida e Goiânia são praticamente separadas pela Avenida Rio Verde. Caso seja eleito, pretende fazer parcerias com o Executivo goianiense para desenvolver a região da divisa?

WP: Temos 26 km de divisa entre Aparecida e Goiânia. É extremamente necessário que tenhamos políticas conjuntas, e nós faremos isso. Inclusive, tenho dialogado com a próxima prefeita de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), para que possamos implementar programas que beneficiem as duas regiões e promovam o desenvolvimento de ambas as cidades. Aparecida, por exemplo, atende muitos moradores de Goiânia em nosso sistema de saúde, já que, infelizmente, a capital abandonou a saúde pública, especialmente na Região Metropolitana. É essencial que tenhamos ações conjuntas.

6. Em um eventual segundo turno entre Professor Alcides e Leandro Vilela, você apoiaria algum deles?

WP: Estaremos no segundo turno. Então, quero saber qual deles está disposto a apoiar Willian Panda para prefeito.

