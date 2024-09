Sine Anápolis leva ação social com vagas de emprego para Filostro Machado

Iniciativa promete proporcionar acesso à população que precisa de algum tipo de apoio na busca por novas oportunidades

Isabella Valverde - 15 de setembro de 2024

Evento acontecerá das 08h às 16h, no CENFOR Miriam Resende. (Foto: Divulgação)

Para aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) realizará, de segunda-feira (16) a quinta-feira (19), uma ação itinerante em Anápolis, levando serviços essenciais para o Conjunto Habitacional Filostro Machado.

O evento acontecerá das 08h às 16h, no CENFOR Miriam Resende, localizado na Rua Antônio França, ao lado do Restaurante do Bem.

A ação promete proporcionar acesso à população que precisa de algum tipo de apoio na busca por novas oportunidades.

Os participantes poderão realizar a emissão da Carteira de Trabalho Digital, além de serem encaminhados para vagas de emprego disponíveis na região.

Os interessados em participar devem ter em mãos o RG, CPF, comprovante de endereço e a carteira de trabalho.

Para aqueles que têm interesse em se recolocar no mercado de trabalho, as vagas disponíveis no Sine podem ser consultadas também pelo site da Prefeitura.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelos números (62) 3902-1350 ou (62) 3328-2450.