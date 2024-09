Clínica é condenada a indenizar enfermeira demitida enquanto enfrentava câncer em Aparecida de Goiânia

Funcionária tinha quase 22 anos de casa e foi mandada embora após informar aos superiores sobre doença

Davi Galvão - 16 de setembro de 2024

Decisão manteve a justa causa dos funcionários. (Foto: Ilustração/Pexels)

Uma clínica psiquiátrica, em Aparecida de Goiânia, foi condenada a reintegrar e pagar danos morais a uma enfermeira demitida após a funcionária ter sido demitida enquanto estava em tratamento de um câncer de mama.

Conforme divulgado pelo portal Rota Jurídica, a trabalhadora, que atuava na clínica desde 2001, foi mandada embora em 2023, com quase 22 anos de serviços, sem justa causa, após ter comunicado a doença para o superior hierárquico.

A enfermeira destacou que a demissão se deu em um momento no qual necessitava de estabilidade no emprego para ter condições de continuar com os cuidados médicos.

Na defesa, a clínica alegou não ter tido ciência, à época, que a colaboradora estava enfrentando o câncer, não havendo assim a possibilidade de uma dispensa descriminatória ter ocorrido.

Apesar disso, a juíza do Trabalho substituta na 3ª Vara de Aparecida de Goiânia, Taís Priscilla Ferreira Resende da Cunha e Souza, concluiu que a empresa sabia dos fatos e se baseou nesse quesito ao demitir a funcionária, determinando que a profissional fosse readmitida na função.

Além disso, a magistrada determinou o pagamento de R$ 10 mil em danos morais, visto que, além da doença, a enfermeira também teve de lidar com a aflição de não ter o sustento garantido.

A decisão destacou a necessidade de maior sensibilidade e cuidado por parte das empresas ao lidarem com situações de saúde envolvendo os funcionários.