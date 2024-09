Confira o Plano de Governo do candidato a prefeito de Anápolis, José de Lima

Documento prevê atuação em sete tópicos prioritários caso candidato seja eleito

Pedro Hara - 16 de setembro de 2024

José de Lima, candidato à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Sucinto, o Plano de Governo assinado pelo candidato à Prefeitura de Anápolis, José de Lima (PMB), prevê sete tópicos prioritários, caso seja eleito: Saúde, Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Desenvolvimento Social e Esporte.

Segundo o documento cadastrado no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, as propostas buscam “soluções eficazes e inovadoras para os desafios contemporâneos”.

A Saúde recebe atenção especial no Plano de Governo de José de Lima. Nesta área, o candidato propõe o fortalecimento das unidades hospitalares, com melhorias na infraestrutura e ampliação das equipes de saúde da família.

Para regiões remotas de Anápolis, ele aposta na telemedicina como solução para facilitar o acesso da população ao atendimento.

Diferente dos demais candidatos, não está previsto no documento a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Na Educação, José de Lima propõe a utilização de novas tecnologias em sala de aula para melhorar a qualidade do ensino. A construção e reforma de escolas, bibliotecas e laboratórios também constam no Plano de Governo.

Para os professores, as propostas incluem o cumprimento do plano de cargos e salários, além da realização de cursos de profissionalização continuada.

No Meio Ambiente, a criação de novas áreas verdes e parques urbanos na cidade está entre as promessas de José de Lima.

Alguns dos compromissos assumidos pelo candidato para reduzir os impactos ambientais em Anápolis são a promoção da coleta seletiva e da reciclagem, além do incentivo ao uso de energia renovável.

Na área de Desenvolvimento Social, o Plano de Governo propõe a implementação de programas como bolsas e transferências condicionadas para famílias vulneráveis. Políticas públicas para que minorias possam entrar no mercado de trabalho também estão entre os compromissos de José de Lima. Para pessoas em situação de rua, o candidato prevê auxílio social.

No Esporte, as propostas incluem a revitalização e construção de novos espaços esportivos, a ampliação das modalidades oferecidas pela Prefeitura, o apoio aos atletas de alto rendimento e a realização de competições para fomentar a prática esportiva na cidade.

LEIA TAMBÉM