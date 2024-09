É para isso que serve cada tipo de detergente (muita gente usa errado)

Geralmente utilizado para lavar louças, o produto têm diversas funções de acordo com a cor

Ruan Monyel - 17 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Instagram/@brucduarte)

Alguma vez na vida você já parou para pensar que pode estar usando o detergente de forma errada? Esse erro é mais comum do que imaginamos.

Diariamente utilizado na cozinha para lavar louças, o produto tem diversas funções que variam de acordo com a cor, mas muitas pessoas desconhecem isso.

Saber todas as utilidades pode facilitar as tarefas domésticas, seja na cozinha, no banheiro ou até mesmo na lavagem de roupas.

Nas prateleiras dos supermercados, existem diversas variedades de detergentes com cores diferentes, que, para muitos, são apenas para diferenciar a fragrância.

Porém, essas cores indicam usos específicos para o produto, que, além de lavar louças, pode ajudar muito em várias atividades domésticas.

A informação, compartilhada em um vídeo no perfil do Instagram (@brucduarte), vai facilitar sua rotina diária.

Começando pelos queridinhos na limpeza de louças, o detergente branco e o neutro, que também podem ser usados na lavagem de roupas.

Embora pareça inusitado, esses produtos são ótimos na limpeza de peças brancas e na remoção de manchas de gordura.

Já o detergente na cor verde ou vermelho é ótimo para remover odores fortes, como os de peixe, alho e cebola.

Ou seja, essas cores são ideais para a limpeza de utensílios e também para lavar as mãos após manusear certos ingredientes.

O produto na cor rosa funciona para as louças e é indicado para pessoas com pele sensível, ajudando a evitar o ressecamento.

Por fim, o detergente amarelo é ideal para a limpeza de superfícies em geral, como piso e vaso sanitário, além de ser ótimo para higienizar frutas e hortaliças.

Agora que você já sabe as funções de cada cor, da próxima vez que for ao supermercado, vale a pena comprar e testar o produto em casa. Veja o vídeo:

