Simpatia simples para fazer a pessoa amada rastejar por você

Truque fará com que o outro volte para você em um piscar de olhos

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2024

Cabeça de alho. (Foto: Reprodução)

Está querendo alguém, mas notou que a pessoa te trata com certa indiferença e não sabe como contornar a situação? Uma simpatia poderosa promete fazer a pessoa amada rastejar por você.

Com poucos passos e ingredientes, a dica foi compartilhada pela influenciadora Camila Moraes, que garante ser um método bastante eficaz na hora da reconquista. Saiba mais lendo a matéria até o final!

Simpatia simples para fazer a pessoa amada rastejar por você

Pegue um pote com tampa e, depois, acrescente açúcar no fundo do pote. Em seguida, pegue uma cabeça de alho inteira e corte-a ao meio. Depois, pegue um papel e escreva: “[nome da pessoa amada], teus pensamentos me pertencem. Eu, [seu nome], te trago, manso, generoso e 10x mais apaixonado.”

Após isso, lamba o papel, que, de acordo com a mulher, seria uma assinatura energética, dobre-o duas vezes e coloque-o dentro do alho. Com o papel posicionado entre as duas metades da cabeça de alho, amarre-o bem, de preferência com uma fita vermelha.

Feito isso, basta colocar o item no pote, cobrir com água, fechar o pote e balançá-lo. Em seguida, é necessário que você o conjure, afirmando: “[nome da pessoa amada], que arda na sua vida a minha falta. Que o teu coração enlouqueça de desejo, que a saudade de mim seja insuportável e que você venha rastejando aos meus pés.”

Pode ter certeza de que, com isso, a pessoa almejada ficará louca aos seus pés e, logo, voltará para você.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moraes (@milamoraes.eu)

Se gostou desse conteúdo

