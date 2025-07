Não é Maldivas, nem Arraial do Cabo: conheça destino com praias paradisíacas e que não precisa de passaporte

É uma viagem que cabe no bolso e oferece experiências únicas, com muita diversão, aventura e paisagens de tirar o fôlego

Pedro Ribeiro - 18 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

Quando se fala em praias paradisíacas, muita gente logo pensa nas Maldivas ou em Arraial do Cabo. Mas e se eu te disser que existe um destino incrível, com mar azul-turquesa, areia branca, clima tropical o ano todo e que ainda dispensa passaporte? Pois é, essa ilha dos sonhos existe — e está mais perto do que você imagina.

Viajar para um lugar com praias paradisíacas sem precisar gastar uma fortuna e sem a burocracia de vistos e documentos internacionais parece bom demais pra ser verdade. Mas é possível. E melhor ainda: é uma viagem que cabe no bolso e oferece experiências únicas, com muita diversão, aventura e paisagens de tirar o fôlego.

San Andrés é uma ilha colombiana no meio do Caribe, famosa pelo mar de sete cores e pelas praias paradisíacas que encantam qualquer um. E o melhor: brasileiros podem entrar no país apenas com o RG em bom estado e emitido há menos de 10 anos. Mas atenção! Se o seu voo tiver conexão no Panamá, aí sim será necessário o passaporte.

San Andrés é perfeita para quem quer descansar, se encantar com a natureza e ainda se aventurar em passeios incríveis. E como tudo por lá é bem acessível, dá para fazer muita coisa sem gastar tanto.

Passeios que você não pode perder

San Andrés tem atrações para todos os gostos. Para começar, o passeio de lancha pelas ilhas é praticamente obrigatório. As paradas mais famosas incluem Johnny Cay, uma ilhota com coqueiros e mar cristalino, e a deslumbrante Acuario, onde dá pra nadar com peixinhos.

Outro passeio imperdível é o parasail, em que você sobrevoa o mar amarrado a um paraquedas puxado por uma lancha. A vista lá de cima é de tirar o fôlego! E se você gosta de mergulhar, prepare-se: tem o Aquanautas, uma experiência de caminhada submarina com capacete, e também o mergulho com cilindro — tudo com acompanhamento profissional e seguro.

Explore a ilha com estilo (e liberdade)

Uma das formas mais divertidas de conhecer San Andrés é alugando um “mule”, uma espécie de carrinho de golfe motorizado que você pode dirigir pela ilha inteira. Em um único dia, dá pra explorar todos os cantos, fazer paradas nas praias paradisíacas, tirar fotos e aproveitar sem pressa.

Nesse dia, aproveite pra incluir duas atrações imperdíveis no roteiro: o mergulho com Aquanautas e uma visita ao West View, um parque natural à beira-mar onde você pode mergulhar em águas transparentes por apenas R$ 15. Já o Hoyo Soplador, que muitos guias indicam, pode ser uma cilada: é um buraco natural no chão que “sopra” água quando o mar bate por baixo, mas raramente funciona e costuma decepcionar. Ou seja, é o típico pega-turista.

Por que San Andrés é perfeita para brasileiros?

Além de ser um destino com praias paradisíacas, San Andrés é prática e acolhedora. Por estar na Colômbia, o acesso é fácil, o clima é parecido com o nosso e não há grandes diferenças culturais. E claro, a comida caribenha é deliciosa, os preços são bons e o povo local é super receptivo.

Outro ponto a favor é que, como falamos antes, dá pra entrar só com RG, o que elimina a necessidade de passaporte — desde que o voo não tenha escala em outros países que exijam o documento.

San Andrés é a prova de que para conhecer praias paradisíacas não é preciso ir longe, nem gastar demais. Com paisagens deslumbrantes, passeios divertidos, clima caribenho e fácil acesso para brasileiros, a ilha colombiana é um destino que merece estar na sua lista de próximas viagens. Então, que tal começar a planejar essa aventura agora mesmo?

