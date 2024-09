Conheça a carne de segunda tão boa quanto as de primeira, mas que fica escondida nos açougues

Corte se transforma em uma verdadeira iguaria quando preparado da maneira correta

Isabella Valverde - 18 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Van Oliveira)

Entre os cortes de carne oferecidos nos açougues, algumas opções de segunda linha ficam quase esquecidas, mas podem surpreender tanto no sabor quanto na textura.

O músculo, por exemplo, é um desses cortes que, apesar de mais barato e pouco procurado, se transforma em uma verdadeira iguaria quando preparado da maneira correta.

Retirado das patas dianteiras e traseiras do boi, o músculo é uma carne rica em colágeno, o que a torna ideal para cozimentos lentos. Pratos como sopas, ensopados e carnes de panela são exemplos perfeitos de receitas onde o corte brilha.

Seu cozimento prolongado ajuda a liberar o colágeno, resultando em uma carne extremamente macia e com um caldo espesso e cheio de sabor.

Embora tenha um preço bastante acessível, o músculo ainda é pouco valorizado no cotidiano da maioria das pessoas. No entanto, com a alta dos preços de cortes nobres, ele tem se mostrado uma excelente alternativa para quem deseja economizar sem abrir mão de um prato delicioso.

Nos açougues, a carne geralmente fica escondida entre cortes mais populares, mas para quem busca descobrir novos sabores e texturas, vale a pena experimentar.

Seja em um caldo nutritivo ou em um molho rústico, essa carne de segunda pode se tornar um dos destaques da sua mesa.

