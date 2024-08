Carne barata para o churrasco do fim de semana e que não perde em nada para as que estão caras

Mesmo sendo classificada como um corte de segunda, quando preparada da forma correta, ela rivaliza facilmente com carnes nobres

Anna Júlia Steckelberg - 30 de agosto de 2024

Maminha, carne boa com preço em conta. (Foto: Reprodução)

Fazer churrasco de qualidade sem gastar muito é uma preocupação comum, principalmente quando se quer agradar a família e os amigos no fim de semana. A boa notícia é que existe um corte que não perde em nada para as opções mais caras: a maminha.

Extraída da parte traseira do boi, na ponta do alcatra, a maminha é uma carne macia e suculenta, capaz de surpreender no sabor.

Mesmo sendo classificada como um corte de segunda, quando preparada da forma correta, ela rivaliza facilmente com carnes mais caras, como a picanha.

O segredo para aproveitar o máximo desse corte está no preparo. A maminha deve ser cortada contra as fibras, garantindo mais maciez.

Na grelha, o ideal é assá-la em fogo médio, para que a gordura derreta aos poucos, mantendo a suculência da carne.

A simplicidade no tempero também faz diferença: apenas sal grosso já é suficiente para realçar o sabor natural, mas quem quiser pode inovar com uma marinada de azeite, alho e ervas.

Além disso, a maminha é conhecida por sua versatilidade na churrasqueira. Ela pode ser servida em fatias finas, como manda a tradição gaúcha, ou em pedaços mais grossos, mantendo a textura e a umidade.

Também é um corte que permite diversas técnicas de preparo, desde o churrasco clássico até assados mais elaborados, sempre garantindo um resultado saboroso.

