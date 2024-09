O segredo dos chefs para transformar qualquer carne de segunda em de primeira

Com os altos preços no mercado, muitos acabam enfrentando dificuldades e não conseguem comprar um corte considerado melhor. Porém, esse problema acabou

A carne é um dos principais pratos na mesa dos brasileiros, principalmente na hora do almoço e do jantar.

No entanto, com os altos preços no mercado, muitos acabam enfrentando dificuldades e não conseguem comprar um corte de primeira para as refeições.

O que poucos sabem é que existe um segredo dos chefs para transformar qualquer carne de segunda, deixando ela tão saborosa e macia como as de primeira.

Convenhamos, uma boa carne é fundamental para transformar qualquer refeição em um verdadeiro banquete.

Então, para ter sucesso na hora do preparo, o canal no YouTube do Adilson Figueira veio com uma dica especial para transformar as suas carnes de segunda e deixar todas as visitas babando.

Para fazer em casa, você vai precisar de:

– 300 ml de água;

– 100 ml de suco de laranja;

– 1 kg de alcatra bovina cortada em cubos;

– 4 dentes de alho;

– 1 colher(sopa) de extrato de tomate;

– 1 colher(sopa) de manteiga;

– 1 colher(sopa) de óleo;

– 1 colher(sopa) de mostarda;

– 1 colher(café) de tempero baiano;

– 1 colher(café) de páprica defumada;

– 1 colher(café) de sal ou a gosto.

Modo de preparo:

Primeiramente, você precisa refogar os cubos de carne no óleo e manteiga por cerca de 4 minutos cada lado, até que fiquem bem selados.

Feito isso, chegou a hora de acrescentar o alho amassado, o sal, a páprica defumada, o tempero baiano e refogar bem para incorporar.

Então, acrescente o extrato de tomate, a mostarda e ajuste o sal, se necessário. Deixe refogar um pouco mais e, então, acrescente cebolas em rodelas, metade da água e o suco de laranja.

Misture tudo, coloque mais água e deixe ferver até ficar mais incorporado.

Por fim, basta retirar do fogo e se deliciar com uma carne que até parece de primeira.

Confira o vídeo completo com a dica:

