Idosa surpreender ao sacar arma e atirar para acabar com confusão em empório de Goiânia

Conforme imagens de câmeras de segurança, tudo teria começado quando um grupo armado com um facão entrou no estabelecimento

Da Redação - 22 de setembro de 2024

Diante da confusão, idosa teria pegado uma arma e disparado para assustar baderneiros. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 63 anos, foi presa após efetuar disparos de arma de fogo para acabar com uma confusão que estava acontecendo em um empório. O caso aconteceu durante a madrugada da última sexta-feira (20), no Residencial Brisas da Mata, em Goiânia.

Conforme mostram as imagens de câmeras de segurança, a noite estava tranquila no estabelecimento até que um grupo chegou com um facão e começou uma briga com os clientes que ali estavam presentes.

Diante da confusão, a idosa que estava sentada se levanta e, com uma arma em mãos, começa a efetuar disparos para dispersar os baderneiros.

Assustadas com o barulho dos tiros, testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM), que de deslocou até o local para averiguar os fatos.

Chegando no endereço indicado, os militares analisaram as câmeras de segurança e identificaram a autora dos disparos.

Ao ser indagada, a idosa confessou os fatos e mostrou onde estava guardada a arma utilizada. Assim, ela foi conduzida até a Central de Flagrantes.

Na delegacia, os policiais identificaram que ela agiu sob legítima defesa, no entanto, estava com porte de arma ilegal, respondendo então pelo crime.