Familiares de goianos mortos em mega incêndio irão receber indenização milionária

À época, chamas se alastraram por mais de 400 hectares, cercando completamente as vítimas que estavam trabalhando

Thiago Alonso - 25 de setembro de 2024

Incêndio ocorreu em outubro de 2023. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Justiça de Goiás e de Minas Gerais definiu, por meio de ação conjunta, uma indenização de R$ 1 milhão para familiares de dois trabalhadores mortos em um incêndio no município de São Simão, no Sudoeste goiano, em outubro de 2023.

À época, o acidente, que ocorreu em um canavial, resultou no falecimento de cinco pessoas, além de deixar outros dois feridos, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Na ocasião, o incêndio teria iniciado de forma desconhecida, alastrando o fogo rapidamente até ganhar grandes proporções.

Com isso, as chamas tomaram cerca de 400 hectares, cercando as vítimas que estavam trabalhando no local, assim como o maquinário.

Diante disso, os juízos das Varas do Trabalho de Quirinópolis (GO) e de Paracatu (MG) determinaram que a empresa, pela qual os homens atuavam, pague valores referentes aos danos sofridos pelas esposas e filhos dos funcionários.

Ao todo, foram definidos R$ 300 mil, a título de danos morais, e R$ 150 mil, pelos danos materiais para cada família individualmente.

Junto ao montante, também foram acrescidos R$ 50 mil pelos honorários, somando um total de R$ 1 milhão em indenizações.