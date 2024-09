Concurso para Piranhas com salários de até R$ 9 mil está com o prazo prestes a acabar

São mais de 700 vagas para níveis de escolaridade do fundamental até o superior.

Davi Galvão - 27 de setembro de 2024

Concurso. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Se encerra, neste sábado (28), o prazo para as inscrições no concurso municipal da Prefeitura de Piranhas, que conta com salários de até R$ 9.167 mil.

Ao todo, são 715 vagas, sendo 168 para início imediato e 567 para formação de cadastro de reserva, destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade, indo do fundamental até o superior.

As inscrições devem ser realizadas através do site da Proconsult – banca responsável por organizar o certame – mediante a uma taxa que varia de R$ 80 a R$ 130, a depender do cargo desejado.

As oportunidades são para agente de manutenção de saúde, agente de manutenção escolar, agente de manutenção, agente de serviços gerais escolar, agente de serviços gerais, coveiro, cozinheira da saúde e cozinheira escolar.

Há ainda vagas para vigilante, agente administrativo, agente comunitário de saúde, eletricista, fiscal de obras e posturas, agente de edificações, motorista, eletricista, professor e outros.

Todos os candidatos serão submetidos a provas teóricas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Para alguns, haverá avaliações objetivas e de redação, provas práticas e curso de formação inicial, a depender do cargo escolhido.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.