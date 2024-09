Servidores comissionados fizeram oração na porta da ACIA pela vitória de Eerizania

Registro foi compartilhado nas redes sociais da ex-secretária juntamente com um trecho do evangelho de Mateus

Pedro Hara - 29 de setembro de 2024

Comissionados durante debate do Portal 6. (Foto: Reprodução)

Durante o debate realizado pelo Portal 6, em parceria com a Associação Comercial e Industrial (Acia) e Fórum Empresarial de Anápolis, servidores comissionados fizeram oração na porta da Acia pela vitória de Eerizania Freitas (UB).

O registro foi compartilhado nas redes sociais da ex-secretária, juntamente com um versículo bíblico, do evangelho de Mateus.

