Concessionária abre seleção para vagas em diversas cidades de Goiás; saiba como participar

Algumas das oportunidades não exigem escolaridade ou experiência prévia

Davi Galvão - 30 de setembro de 2024

Pedágio da Triunfo Concebra na BR-060, em Goianápolis. (Foto: Divulgação)

A Triunfo Concebra está com diversas vagas abertas na área de conservação rodoviária em Goiás, com oportunidades que não exigem escolaridade ou mesmo experiência prévia.

As 28 oportunidades disponívesi são destinadas à manutenção das rodovias, com atividades como roçada, limpeza de drenagem, instalação e limpeza de placas de sinalização, e outros serviços essenciais à segurança e qualidade das estradas.

Há oportunidades para auxiliar de conserva, que não exigem escolaridade ou experiência e conservador, operador de trator, encarregado de conserva e líder de conserva, que já exigem ensino fundamental e CNH categoria C ou D.

No estado, as cidades de Alexânia, Abadiânia e Terezópolis estão com vagas para auxiliar de conserva (03), operador de trator (01) e conservador (01). Os currículos para estas cidades podem ser enviados para o WhatsApp: (62) 99609-4480.

Já em Hidrolândia, Professor Jamil e Morrinhos, há oportunidades para auxiliar de conserva (14), conservador (07), operador de trator (01) e líder de conserva Jr. (01). Os interessados nestas localidades podem se candidatar através do WhatsApp: (62) 99202-6708.