Conheça carne de segunda que garante um churrasco de primeira

É hora de explorar os segredos e prazeres que essa queridinha da internet e churrasqueiros proporciona

Magno Oliver - 30 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal Netão Bom Beef)

Escolher as melhores carnes de segunda no açougue para um churrasco pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se busca qualidade.

Muita gente não sabe, mas existem cortes de carne de segunda que são bem melhores e mais gostosos que alguns outros de primeira. Eles são 10 de 10 no sabor.

A partir disso, um açougueiro viralizou nas redes sociais trazendo uma indicação específica de carne para um preparo sensacional para o churrasco. Spoiler: ele não fala da picanha!

Conheça a carne de segunda que é mais macia, saborosa e barata que a maioria de primeira

Eleita o corte de segunda com maior variedade de sabores, aromas, longas fibras e texturas, a famosa costela ponta de agulha bovina é a queridinha para churrascos e assados em brasa.

O canal no Youtube do especialista Netão Bom Beef trouxe um preparo com a costela ponta de agulha que é de encher a boca de água, fica muito bom e supera até cortes de primeira linha.

A costela ponta de agulha é considerada como um corte mais próximo do filé, além de ser macia, possuir um tutano delicioso, foi eleita a “rainha das churrasqueiras”.

No vídeo, ele orienta a pedir a carne já cortada para ir na brasa. Assim, ao chegar em casa, ir marcando a peça em diagonal para dar abertura na gordura com cortes bem superficiais.

Passe sal grosso por cima da carne, dê umas leves apertadas e esfregue sal na parte de baixo e laterais também. Churrasqueira acesa em brasa e coloque a peça com os ossos virados para baixo.

Assim, o calor virá debaixo para cima para ela ficar macia, assada e suculenta. O calor acaba quebrando todo o colágeno da costela.

Confira o vídeo completo da dica:

