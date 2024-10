Goiano vai receber mais de R$ 20 mil de indenização após surpresa desagradável antes de viagem ao exterior

Empresas responsáveis pela venda e operação da viagem foram condenadas a títulos de danos morais e materiais

Thiago Alonso - 01 de outubro de 2024

Avião da Latam Airlines. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou as empresas Decolar.com e Latam Linhas Aéreas a pagarem uma indenização de mais de R$ 20 mil para um cliente goiano que teve voos cancelados sem aviso prévio.

O projeto de sentença da juíza leiga Verena Dias Mascarenhas Alves foi assinado pelo juiz Gustavo Braga Carvalho, do 4º Juizado Especial Cível da capital, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Na ação, o passageiro relatou que havia comprado passagens aéreas pela Decolar.com, a fim de realizar uma viagem no 02 de maio de 2023, com destino a San Diego, nos Estados Unidos.

Contudo, próximo à data do embarque, ele foi informado que o voo havia sido cancelado e que nada poderia ser feito, pois não havia mais opções disponíveis.

O homem chegou a tentar resolver a situação entrando em contato com setores administrativos, mas saiu frustrado, sem qualquer tipo de resolução.

Diante disso, a Latam — empresa que operaria o trajeto — argumentou que o cancelamento ocorreu de forma planejada, sendo fornecidas alternativas ao passageiro, que optou por recusá-las.

No entanto, mesmo com as alegações, o juiz optou por condenar as companhias, estipulando o valor de R$ 10.321,80 a título de danos materiais e R$ 10 mil por danos morais, totalizando R$ 20.321,80.