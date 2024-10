Folgado: pitbull senta no banco do passageiro de carro parado em posto de combustível

Com receio de retirar o animal por conta própria, motorista acionou o Corpo de Bombeiros

Davi Galvão - 02 de outubro de 2024

Imagens mostram o momento do resgate do animal. (Foto: Divulgação)

Marcando 33°C de temperatura nesta quarta-feira (02), a população de Cidade Oriental, entorno do Distrito Federal (DF), não teve trégua do calor e sobrou até para os animais.

Foi neste contexto que, ao parar para abastecer e sair do carro, por um breve momento, um motorista teve uma surpresa ao retornar para o veículo e ver que um cachorro da raça pitbull tinha simplesmente subido no banco do passageiro e lá ficado, para possivelmente fugir do clima hostil.

Com receio de tentar retirar o animal por conta própria, o condutor optou pela escolha mais segura e acionou os bombeiros para que efetuassem o resgate do animal.

Assim, as autoridades chegaram ao local e, conforme pode ser visto em imagens gravadas, passaram gentilmente uma corda ao redor do pescoço do pitbull e a usaram como guia, conseguindo conduzi-lo para fora, em segurança.

Na filmagem, os bombeiros também aparecem fazendo carinho no cachorro e também lhe dando água para beber.

Como o dono não foi localizado, o cão foi encaminhado para Secretaria do Meio Ambiente, sem ferimentos.