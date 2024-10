Empresário é envenenado por funcionário ‘de confiança’ e final da história é surpreendente

Suspeito teria aproveitado o tempo no qual o patrão ficou internado para transferir mais de R$ 30 mil das contas bancárias da vítima

Davi Galvão - 03 de outubro de 2024

Equipe médica suspeita que idoso tenha sido envenenado por chumbinho. (Foto: Ilustração)

Um idoso, de 60 anos, proprietário de uma serralheria em Senador Canedo, buscou uma delegacia nesta quarta-feira (02) após ter sido enganado, furtado e envenenado por um funcionário.

Conforme a vítima relatou às autoridades, em março deste ano contratou um auxiliar para a serralheria, sem vínculo empregatício formal. Ao ter mais confiança, o patrão ainda teria cedido um quarto da própria casa para o trabalhador.

Assim, os dois passaram a partilhar alguns locais da residência, como era o caso da cozinha. Foi então que, no dia 13 de setembro, após comerem juntos, o idoso começou a passar mal e perder a consciência, pedindo ao auxiliar que o levasse até o Pronto Socorro do Parque Alvorada.

Lá chegando, o centro médico constatou a suspeita de envenenamento por carbamato, popularmente conhecido como chumbinho.

Porém, antes que a situação progredisse, o funcionário fugiu do hospital, levando os documentos pessoais, celular e cartões da vítima. O suspeito ainda teria movimentado aproximadamente R$ 31,5 mil das contas bancárias do empresário, no período dos cinco dias em que ele permaneceu internado no pronto-socorro, além dos outros dez dias após ser transferido para o Hospital Municipal de Aparecida de

Goiânia.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC), que irá trabalhar para elucidar os fatos e localizar o suspeito.