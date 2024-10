Coordenador de campanha é preso por suspeita de comprar votos para candidato a prefeito

Investigação da Polícia Civil identificou que político entregou mais de 250 cestas básicas em troca de eleitores

Thiago Alonso - 04 de outubro de 2024

Polícia Civil (PC) prendeu suspeito em Acreúna. (Foto: PC/Captura/Youtube)

Foi preso na última quarta-feira (02), um dos coordenadores da campanha de Robson Rios (PSDB), candidato à prefeitura de Acreúna, município localizado no Sudoeste goiano.

O suspeito foi preso sob a acusação de tentar comprar votos doando cestas básicas a eleitores. Juntamente com ele, também foram apreendidos mais de R$ 40 mil em espécie, que estavam sob posse de outro coordenador do mesmo político, que não foi detido.

Segundo a Polícia Civil (PC), responsável pela investigação, o esquema do suposto criminoso foi descoberto após a apreensão do celular do dono de um supermercado.

Com o aparelho, as autoridades identificaram que o candidato já havia distribuído mais de 250 cestas básicas em Acreúna e no distrito de Arantina, vinculado à cidade.

Agora, o inquérito investigará possíveis participações de outros funcionários da campanha, podendo ocorrer outras prisões, configuradas sob o crime eleitoral de doações às vésperas da eleição, que pode ocasionar até quatro anos de cadeia.

O coordenador em questão, por sua vez, foi preso em flagrante em uma ação conjunta entre a PC e o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). Contudo, ele foi liberado em seguida, após pagar uma fiança no valor de R$ 25 mil.