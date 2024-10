Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Goiânia traçam planos para temporais previstos na capital

Intuito é realizar monitoramento de desastres naturais, mapeando áreas mais afetadas na região metropolitana

Samuel Leão - 04 de outubro de 2024

Defesa Civil faz alerta para goianienses. (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

Com a previsão da chegada de chuvas intensas, surge entre os goianienses a preocupação com os temporais que costumam “abrir a temporada”. Pensando nisso, o Governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, preparou estratégias para a prevenção de possíveis desastres.

Em uma reunião, realizada na última terça-feira (1º), a força tarefa foi batizada de Operação Tempestade 2024/2025, e contou com a presença da Guarda Civil Municipal, juntamente com a Companhia de Urbanização (Comurg) e as secretarias municipais de infraestrutura e saúde.

O intuito principal é realizar o monitoramento de desastres naturais, mapeando as áreas mais afetadas na região metropolitana e reforçando as ações de fiscalização. Outra questão abordada foi o aprimoramento da comunicação de alerta à população, em situações de emergências.

O encontro foi comandado pelo tenente-coronel Michelssen Rodrigues de Faria, que reforçou a importância da integração entre as diversas forças de segurança e de assistência à população, visando garantir respostas rápidas e eficientes em casos de enchentes, inundações e deslizamentos.

Vale lembrar que uma das últimas chuvas a causar estragos na capital ocorreu ainda em abril deste ano, resultando em diversas enchentes, paralisações no trânsito e até na interrupção do fluxo sobre uma ponte, especialmente na região Norte.

À época, a Defesa Civil chegou a emitir um alerta para a população, apontando possíveis inundações nas regiões próximas aos rios Meia Ponte, Anicuns, Água Branca, Vaca Brava, Cascavel e João Leite.

O órgão também chamou a atenção para eventuais deslizamentos nos bairros Jardim Novo Mundo 02, Jardim América, Parque Amazônia e Santa Efigênia Perim.