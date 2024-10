Forma simples de descobrir se existem câmeras escondidas no hotel ou Airbnb que você está

Tutorial bombado na internet tem salvado a estadia de muitos viajantes em hospedagens e afins

Magno Oliver - 04 de outubro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / @jornadatop)

Com a era dos aplicativos e a evolução da tecnologia, viajar e se hospedar em hotéis ou alugar imóveis via plataformas como o Airbnb se tornou febre e prática cada vez mais comum entre brasileiros e brasileiras.

No entanto, uma série de reportagens denunciando crimes de câmeras escondidas nesses ambientes tem preocupado cada vez mais a população que gosta de viajar e conhecer novos lugares pelo mundo.

Afinal, a privacidade é um direito fundamental e a desconfiança com dispositivos de gravação de vídeos não autorizados em um ambiente tem causado desconforto e insegurança.

Assim, para te ajudar nessa luta, um tutorial viralizou na internet e tem ajudado muitos viajantes a ficarem despreocupados com a possibilidade de encontrar uma câmera escondida nas instalações em que se hospedarem.

Forma simples de descobrir se existem câmeras escondidas no hotel ou Airbnb que você está

O Instagram de dicas tecnológicas do @jornadatop bombou nas redes sociais ajudando os viajantes que se hospedam em hotéis e Airbnbs. Acontece que a página mostrou como descobrir se existem câmeras escondidas nas instalações.

No vídeo, a primeira instrução é abrir a sua loja de aplicativos do celular e baixar o aplicativo “FING – FERRAMENTAS DE REDE”.

Em seguida, faça o download dele e conecte na rede do hotel que você se hospedou. Feito isso, dentro do aplicativo, clique no botão azul “ANALISAR REDE”.

Em segundos, o aplicativo elenca para você todos os dispositivos conectados no wi-fi, ou seja, televisão, outros celulares, entre outros. Daí então, quando aparece uma câmera de segurança, ele mostra um ícone de câmera na tela.

Caso você ache uma câmera, clique no íconezinho de “colunas” e toque na opção “simplificado”. O aplicativo vai te dizer a quantos metros de você está a câmera.

Fazendo isso, é possível chegar até ela e checar se você está sendo monitorado de forma escondida e se estão violando a sua privacidade.

Confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Augusto (@jornadatop)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!